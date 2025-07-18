Китайский экспорт редкоземельных металлов вырос на 60% в июне

После введения правительством ограничений в торговой войне с администрацией Трампа, объемы поставок магнитов существенно возросли. По данным июня 2025 года, китайский экспорт редкоземельных элементов достиг самого высокого уровня с 2009 года.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Китайский экспорт редкоземельной продукции подскочил в июне. По данным аналитиков, речь идет о потенциальном росте поставок магнитов. И все это после введенных правительством КНР ограничений в торговом противодействии решениям властей США.

Экспорт всех редкоземельных продуктов вырос на 80% по сравнению с пятилетним минимумом в мае, когда страна была в разгаре внедрения масштабных мер экспортного контроля. - свидетельствуют опубликованные в пятницу таможенные данные.

В июне Китай экспортировал 7 742,2 тонны редкоземельных элементов, что на 32% больше, чем в предыдущем месяце, и на 60,3% больше, чем в июне 2024 года.

Стоимость китайского экспорта редкоземельных элементов увеличилась в июне, достигнув 170 миллионов юаней, что на 30,8 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Справка

Центральную роль в недавней торговой напряженности играют магниты. Китай ввел более жесткий экспортный режим в начале апреля, направленный на семь из 17 редкоземельных элементов, включая мощные магниты, используемые в высокотехнологичном производстве.

Это угрожало глубокими сбоями в американской промышленности и побудило администрацию США договориться о торговом перемирии, - пишет Bloomberg.

Напомним

Министерство государственной безопасности Китая обвинило иностранные спецслужбы в мошенническом вывозе редких земельных металлов, имеющих стратегическое значение.

Китай остается устойчивым к «тарифам» Трампа, но рост экономики КНР замедляется