Китайський експорт рідкісноземельних металів зріс на 60% у червні

Після запровадження урядом обмежень у торговельній війні з адміністрацією Трампа, обсяги поставок магнітів суттєво зросли. За даними червня 2025 року, китайський експорт рідкісноземельних елементів досяг найвищого рівня з 2009 року.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Китайський експорт рідкісноземельної продукції підскочив у червні. За даними аналітиків, ідеться про потенційне зростання поставок магнітів. І все це після запроваджених урядом КНР обмежень у торговельній протидії рішенням влади США.

Експорт всіх рідкісноземельних продуктів зріс на 80% в порівнянні з п'ятирічним мінімумом в травні, коли країна була в розпалі впровадження масштабних заходів експортного контролю. - свідчать опубліковані в п'ятницю митні дані.

У червні Китай експортував 7 742,2 тонни рідкісноземельних елементів, що на 32% більше, ніж у попередньому місяці, і на 60,3% більше, ніж у червні 2024 року.

Вартість китайського експорту рідкісноземельних елементів збільшилася в червні, досягнувши 170 мільйонів юанів, що на 30,8 відсотка більше в порівнянні з попереднім місяцем.

Довідка

Центральну роль у нещодавній торговельній напруженості відіграють магніти. Китай запровадив жорсткіший експортний режим на початку квітня, спрямований на сім із 17 рідкісноземельних елементів, включаючи потужні магніти, що використовуються у високотехнологічному виробництві.

Це загрожувало глибокими збоями в американській промисловості та спонукало адміністрацію США домовитися про торговельне перемир'я, - пише Bloomberg.

Нагадаємо

Міністерство державної безпеки Китаю звинуватило іноземні спецслужби у шахрайському вивезенні рідкісних земельних металів, що мають стратегічне значення.

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