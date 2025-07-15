Китай залишається стійким до "тарифів" Трампа, але зростання економіки КНР сповільнюється

За новими даними цього місяця зафіксовано найшвидше падіння цін на нове житло в Китаї. Зростання роздрібних продажів у Піднебесній сповільнилося на декілька відсотків. То навіть, якщо економіка Китаю, за даними аналітиків спочатку перевершила очікування у протидії "митам" президента США Дональда Трампа, але станом на зараз тривала криза на ринку нерухомості КНР дається взнаки. Пише ВВС, передає УНН.

Деталі

На початку літа Китаю вдавалося уникати різкого економічного спаду, на тлі спробам тиску з боку США. Частково завдяки заходам, оголошеним Пекіном для підтримки економіки. Також сприяло цьому "крихке" торговельне перемир'я з Вашингтоном, нагадує ВВС.

За офіційними даними, друга за величиною економіка світу зросла на 5,2% за три місяці до кінця червня, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Краще, ніж 5,1%, які прогнозували багато економістів - ідеться у звіті.

Сектор послуг країни, який включає такі галузі, як транспорт, фінанси та технології, також досягнув успіхів на початку літа.

Але за даними поточного періоду 2025 року, галузь нерухомості в КНР продовжує зазнавати труднощів. І все це незважаючи на кілька раундів заходів з підтримки цін на нерухомість.

У червні зростання роздрібних продажів сповільнилося до 4,8% порівняно з попереднім роком, тоді як у травні вони зросли на 6,4%.

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Економіст Гу Цін'ян з Національного університету Сінгапуру вважає, що руга половина року, ймовірно, буде для економіки Китаю більш невизначеною.

Можуть знадобитися сильніші державні стимули. Тим не менш, досягнення цільового показника річного зростання в 5% все ще здається цілком досяжним - пояснив експерт.

Деякі економісти очікують, що Китай не досягне своєї цільового показника річного зростання "близько 5%" цього року.

Справжнє питання полягає в тому, наскільки. Ми вважаємо, що він відстоюватиме нижню межу в 4%, яка залишається мінімальним політично прийнятним рівнем - зазначив Ден Ван, директор з питань Китаю в консалтинговій компанії Eurasia Group.

Нагадаємо

Китай планує закупити 140 мільйонів барелів нафти для своїх стратегічних резервів до першого кварталу 2026 року, поки ціни залишатимуться нижче 80 доларів за барель. Це забезпечить високий рівень імпорту та м'який комерційний попит.