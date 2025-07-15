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Китай остается устойчивым к «тарифам» Трампа, но рост экономики КНР замедляется

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

Экономика Китая, несмотря на первоначальную устойчивость к тарифам США, демонстрирует замедление роста. Зафиксировано падение цен на новое жилье и замедление розничных продаж, что указывает на влияние затяжного кризиса на рынке недвижимости.

Китай остается устойчивым к «тарифам» Трампа, но рост экономики КНР замедляется

По новым данным, в этом месяце зафиксировано самое быстрое падение цен на новое жилье в Китае. Рост розничных продаж в Поднебесной замедлился на несколько процентов. Так что даже если экономика Китая, по данным аналитиков, сначала превзошла ожидания в противодействии "пошлинам" президента США Дональда Трампа, но по состоянию на сейчас затянувшийся кризис на рынке недвижимости КНР дает о себе знать. Пишет ВВС, передает УНН.

Детали

В начале лета Китаю удавалось избегать резкого экономического спада, на фоне попыток давления со стороны США. Частично благодаря мерам, объявленным Пекином для поддержки экономики. Также способствовало этому "хрупкое" торговое перемирие с Вашингтоном, напоминает ВВС.

По официальным данным, вторая по величине экономика мира выросла на 5,2% за три месяца до конца июня, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучше, чем 5,1%, которые прогнозировали многие экономисты

- говорится в отчете.

Сектор услуг страны, который включает такие отрасли, как транспорт, финансы и технологии, также достиг успехов в начале лета.

Но по данным текущего периода 2025 года, отрасль недвижимости в КНР продолжает испытывать трудности. И все это несмотря на несколько раундов мер по поддержанию цен на недвижимость.

В июне рост розничных продаж замедлился до 4,8% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в мае они выросли на 6,4%.

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Экономист Гу Цинъян из Национального университета Сингапура считает, что вторая половина года, вероятно, будет для экономики Китая более неопределенной.

Могут потребоваться более сильные государственные стимулы. Тем не менее, достижение целевого показателя годового роста в 5% все еще кажется вполне достижимым

- пояснил эксперт.

Некоторые экономисты ожидают, что Китай не достигнет своего целевого показателя годового роста "около 5%" в этом году.

Настоящий вопрос заключается в том, насколько. Мы считаем, что он будет отстаивать нижнюю границу в 4%, которая остается минимальным политически приемлемым уровнем

- отметил Дэн Ван, директор по вопросам Китая в консалтинговой компании Eurasia Group.

Напомним

Китай планирует закупить 140 миллионов баррелей нефти для своих стратегических резервов до первого квартала 2026 года, пока цены будут оставаться ниже 80 долларов за баррель. Это обеспечит высокий уровень импорта и мягкий коммерческий спрос.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Вашингтон
Дональд Трамп
Сингапур
Китай
Соединённые Штаты
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