Поки сприятлива ціна: Китай збільшить імпорт нафти до 140 мільйонів барелів для своїх стратегічних запасів

Поки ціни залишатимуться нижче 80 доларів за барель, Китай закупатиме десятки мільйонів барелів для своїх стратегічних нафтових резервів. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Маючи на меті утримання імпорту на "високому рівні" та забезпечення м'якого комерційного попиту, Китай скоріше за все закуповуватиме для своїх Стратегічних нафтових резервів 140 мільйонів барелів нафти, з поставкою в четвертому кварталі 2025 року, і у першому кварталі 2026 року. Про це йдеться в записці галузевого консультанта Energy Aspects. Додається, що КНР продовжуватиме закупівлі до тих пір, поки ціни залишатимуться нижче 80 доларів за барель.

За розрахунками Bloomberg на основі митних даних, завдяки майже рекордним закупівлям з Ірану, Китай минулого місяця імпортував 12,2 млн барелів на добу. Це є найбільшим показником за майже два роки.

Нагадаємо

Ціни на нафту впали у вівторок, пише Reuters, після того, як тривалий 50-денний термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом для росії, для завершення війни рф в Україні, послабив побоювання з приводу постачання. Але план Трампа щодо мит продовжує чинити тиск на економіку.