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Ціни на нафту знижуються після 50-денного дедлайну Трампа для росії

Київ • УНН

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Ціни на нафту впали після того, як 50-денний термін, встановлений Дональдом Трампом для Росії щодо завершення війни в Україні, послабив побоювання щодо постачання. Ф'ючерси на Brent та WTI знизилися на 0,2%, оскільки пом'якшення позиції Трампа щодо санкцій та його план щодо мит впливають на ринок.

Ціни на нафту знижуються після 50-денного дедлайну Трампа для росії

Ціни на нафту впали у вівторок після того, як тривалий 50-денний термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом для росії, для завершення війни в Україні та уникнення санкцій, послабив побоювання з приводу постачання, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 12 центів, або 0,2%, до $69,09 за барель до 06:10 за Гринвічем (09:10 за Києвом), у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 16 центів, або також на 0,2%, до $6. Обидва контракти закрилися зниженням більш як на $1 на попередній сесії.

"Пом'якшення позиції Трампа щодо санкцій проти російської нафти послабило побоювання щодо скорочення постачань, тоді як його план щодо мит продовжує чинити тиск на економіку", - заявила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

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Ціни на нафту зросли на тлі потенційних санкцій, але потім знизилися, оскільки 50-денний термін вселив надії на те, що санкцій вдасться уникнути, а трейдери ставили питання, чи справді США введуть високі мита для країн, які продовжують торгівлю з росією.

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Якщо Трамп справді доб'ється свого і запропоновані санкції будуть введені, це радикально змінить перспективи нафтового ринку, заявили аналітики ING у своїй замітці у вівторок.

"Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російської сирої нафти. Їм необхідно буде зважити вигоди від купівлі російської нафти зі знижкою порівняно з вартістю їхнього експорту до США", - ідеться у замітці ING.

У понеділок Трамп оголосив про постачання нової зброї Україні, а в суботу заявив, що з 1 серпня введе 30% мито на більшість імпортних товарів з ЄС та Мексики, що стало доповненням до аналогічних попереджень для інших країн.

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Мита можуть уповільнити економічне зростання, що може підірвати світовий попит на паливо та призвести до зниження цін на нафту.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що економіка Китаю сповільнилася у другому кварталі. Ринки готуються до слабшого другого півріччя, на тлі того, як експорт втрачає імпульс, ціни продовжують падати, а довіра споживачів залишається низькою.

Аналітик IG Тоні Сікамор зазначив, що економічне зростання в Китаї перевершило консенсус-прогноз, в основному завдяки потужній фіскальній підтримці та випереджальному збільшенню виробництва та експорту до США для того, щоб обійти мита.

"Опубліковані сьогодні економічні дані викликають занепокоєння. Сьогоднішні слабкі дані щодо Китаю безпосередньо впливають на ціни на сировинні товари, включаючи залізну руду та сиру нафту", - сказав він.

За даними російських ЗМІ, попит на нафту в інших країнах, як очікується, залишиться "дуже високим" у третьому кварталі, що забезпечить збалансованість ринку у найближчій перспективі.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Reuters
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Європейський Союз
Китай
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