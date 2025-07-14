30% мита Трампа "практично заборонять" торгівлю між ЄС та США - єврокомісар

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
15:00 • 3488 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Ексклюзив
14:00 • 11317 перегляди
Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка
13:52 • 20465 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
13:34 • 22569 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
12:42 • 20261 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
12:26 • 25691 перегляди
Зеленський запропонував крісло прем'єра Юлії Свириденко: що про неї відомо
10:15 • 27459 перегляди
50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
14 липня, 08:14 • 34137 перегляди
Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
Ексклюзив
14 липня, 07:47 • 38862 перегляди
“Цю воду в принципі не можна вживати”: подробиці масового отруєння на Закарпатті
14 липня, 06:59 • 35839 перегляди
Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3м/с
33%
748мм
Популярнi новини
Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки14 липня, 06:11 • 52647 перегляди
Переговори щодо припинення війни: росія звинувачує Україну і США у "небажанні домовлятися"14 липня, 07:12 • 32629 перегляди
"Роумінговий безвіз" з ЄС: Україна схвалила відкриття сектору10:45 • 30729 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів11:15 • 36873 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA11:18 • 20713 перегляди
Публікації
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 13:52 • 20429 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
13:34 • 22535 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів11:15 • 37150 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 273893 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 267549 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA11:18 • 20909 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 42967 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 39916 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 125010 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 88554 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

30% мита Трампа "практично заборонять" торгівлю між ЄС та США - єврокомісар

Київ • УНН

 • 2804 перегляди

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити 30% мита на європейські товари з 1 серпня, що, за словами головного переговорника ЄС із США Мароша Шефчовича, "практично заборонить" трансатлантичну торгівлю. ЄС відклав введення зустрічних мит на американські товари до 1 серпня та обговорює подальші заходи у відповідь.

30% мита Трампа "практично заборонять" торгівлю між ЄС та США - єврокомісар

Погроза президента США Дональда Трампа запровадити 30% мита на європейські товари "практично заборонить" трансатлантичну торгівлю. Про це заявив головний переговорник ЄС із США Марош Шефчович, передає УНН із посиланням на The guardian.

Деталі

Прибувши на переговори з європейськими міністрами до Брюсселя, комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович заявив, що мита у розмірі 30% і вище матимуть величезні наслідки, роблячи "практично неможливим" продовження поточної трансатлантичної торгівлі, обсяг якої становить 4,4 млрд євро (3,8 млрд фунтів).

Висловивши розчарування, він сказав, що його команда на переговорах вважала, що була близька до укладання угоди. "Ми відчували, що дуже близькі до угоди", - сказав він, додавши, що обидві сторони вели переговори про принципову угоду - про чернетки угоди - протягом чотирьох тижнів до різкої заяви Трампа на вихідних.

Видання зауважує, що ЄС буде в розгубленості, розмірковуючи про те, як вести торгові переговори після загрози Трампа ввести 30% мито.

Додамо

Президент США заявив у суботу, що імпорт з ЄС з 1 серпня обкладатиметься 30%-м митом, що підірвало оптимізм європейців, які вважали, що переговори про 10% мито майже завершено.

У відповідь на останній термін, встановлений Трампом, ЄС вирішив відкласти введення зустрічних мит у відповідь на американські товари на суму 21 млрд євро, які повинні були набути чинності опівночі понеділка, до 1 серпня.

Міністри також обговорять плани нового раунду заходів у відповідь, спрямованих на 72 млрд євро американського імпорту в ЄС.

Продовжимо працювати над досягненням угоди, але готові до контрзаходів: в ЄС відреагували на 30% мита від Трампа12.07.25, 18:23 • 14313 переглядiв

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, який головуватиме на переговорах, заявив, що Європа не хоче торгової війни зі США, яка була б "руйнівною" для обох сторін. "Ми не хочемо ескалації, але, з іншого боку, нам також необхідно виявити силу", - сказав він.

Франція закликала до прискорення підготовки контрзаходів і заявила, що ЄС має бути готовий застосувати свій неперевірений "інструмент проти примусу" — закон про запровадження каральних заходів щодо країни, яка, як вважається, використовує торгівлю як зброю.

Німеччина, дотримуючись іншого тону, закликала до "прагматичної" відповіді, тоді як Італія застерегла від торгової війни. Країни Центральної та Східної Європи також стурбовані тим, що контрзаходи можуть спровокувати припинення військової підтримки США у Європі.

Міністр закордонних справ Литви Кяштутіс Будріс заявив, що ЄС необхідно уникати ескалації, пославшись на "геоекономічні виклики" та "питання, які нам належить вирішувати разом із США, наприклад, фентаніл".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Марош Шефчович
Ґардіан
Ларс Люкке Расмуссен
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Франція
Італія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9