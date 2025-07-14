30% мита Трампа "практично заборонять" торгівлю між ЄС та США - єврокомісар

Погроза президента США Дональда Трампа запровадити 30% мита на європейські товари "практично заборонить" трансатлантичну торгівлю. Про це заявив головний переговорник ЄС із США Марош Шефчович, передає УНН із посиланням на The guardian.

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Прибувши на переговори з європейськими міністрами до Брюсселя, комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович заявив, що мита у розмірі 30% і вище матимуть величезні наслідки, роблячи "практично неможливим" продовження поточної трансатлантичної торгівлі, обсяг якої становить 4,4 млрд євро (3,8 млрд фунтів).

Висловивши розчарування, він сказав, що його команда на переговорах вважала, що була близька до укладання угоди. "Ми відчували, що дуже близькі до угоди", - сказав він, додавши, що обидві сторони вели переговори про принципову угоду - про чернетки угоди - протягом чотирьох тижнів до різкої заяви Трампа на вихідних.

Видання зауважує, що ЄС буде в розгубленості, розмірковуючи про те, як вести торгові переговори після загрози Трампа ввести 30% мито.

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Президент США заявив у суботу, що імпорт з ЄС з 1 серпня обкладатиметься 30%-м митом, що підірвало оптимізм європейців, які вважали, що переговори про 10% мито майже завершено.

У відповідь на останній термін, встановлений Трампом, ЄС вирішив відкласти введення зустрічних мит у відповідь на американські товари на суму 21 млрд євро, які повинні були набути чинності опівночі понеділка, до 1 серпня.

Міністри також обговорять плани нового раунду заходів у відповідь, спрямованих на 72 млрд євро американського імпорту в ЄС.

Продовжимо працювати над досягненням угоди, але готові до контрзаходів: в ЄС відреагували на 30% мита від Трампа

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, який головуватиме на переговорах, заявив, що Європа не хоче торгової війни зі США, яка була б "руйнівною" для обох сторін. "Ми не хочемо ескалації, але, з іншого боку, нам також необхідно виявити силу", - сказав він.

Франція закликала до прискорення підготовки контрзаходів і заявила, що ЄС має бути готовий застосувати свій неперевірений "інструмент проти примусу" — закон про запровадження каральних заходів щодо країни, яка, як вважається, використовує торгівлю як зброю.

Німеччина, дотримуючись іншого тону, закликала до "прагматичної" відповіді, тоді як Італія застерегла від торгової війни. Країни Центральної та Східної Європи також стурбовані тим, що контрзаходи можуть спровокувати припинення військової підтримки США у Європі.

Міністр закордонних справ Литви Кяштутіс Будріс заявив, що ЄС необхідно уникати ескалації, пославшись на "геоекономічні виклики" та "питання, які нам належить вирішувати разом із США, наприклад, фентаніл".