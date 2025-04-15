Європа обговорює відновлення імпорту газу з рф на тлі побоювань щодо залежності від США. Німеччина закликає повернути постачання
газу для підтримки промисловості.
Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено
введення мит щодо понад 75 країн.
Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну
між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.
Євросоюз планує ввести контрзаходи проти мит США вже 15 квітня для першого пакету, а з 15 травня запрацюють мита для решти товарів.
Єврокомісар Марош Шефчович заявив про ініціювання переговорів з США у відповідь на нові мита. ЄС готовий до діалогу, але не буде
сидіти, склавши руки, якщо не досягне справедливої угоди.
Франція пропонує ЄС вперше застосувати "антипримусовий інструмент" проти США, якщо Трамп використає мита для зміни політики блоку. Рішення залежить від дій США 2 квітня.
Євросоюз відтермінував введення мит на американські товари, як відповідь на мита Трампа, до середини квітня 2025 року. Це дасть час для переговорів та можливих коректив до переліку товарів.