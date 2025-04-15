Марош Шефчович

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22479 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 144538 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 130264 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132320 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129566 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130858 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194297 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77086 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164264 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116043 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Європа обговорює відновлення імпорту газу з рф на тлі побоювань щодо залежності від США. Німеччина закликає повернути постачання газу для підтримки промисловості.

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Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.

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ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд через тарифи Трампа на метали

Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.

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ЄС введе перший пакет заходів у відповідь проти мит США 15 квітня, а наступний 15 травня - Шефчович

Євросоюз планує ввести контрзаходи проти мит США вже 15 квітня для першого пакету, а з 15 травня запрацюють мита для решти товарів.

Економіка • 7 квітня, 16:01 • 11538 перегляди

"Не будемо сидіти, склавши руки": єврокомісар з торгівлі ініціює переговори зі США на тлі тарифного загострення

Єврокомісар Марош Шефчович заявив про ініціювання переговорів з США у відповідь на нові мита. ЄС готовий до діалогу, але не буде сидіти, склавши руки, якщо не досягне справедливої угоди.

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Франція хоче "найпотужнішого інструменту" ЄС проти США у разі нових мит: Bloomberg дізналося, про що йдеться

Франція пропонує ЄС вперше застосувати "антипримусовий інструмент" проти США, якщо Трамп використає мита для зміни політики блоку. Рішення залежить від дій США 2 квітня.

Новини Світу • 22 березня, 13:39 • 21102 перегляди

ЄС відтерміновує мита щодо США на середину квітня для перегляду контрзаходів

Євросоюз відтермінував введення мит на американські товари, як відповідь на мита Трампа, до середини квітня 2025 року. Це дасть час для переговорів та можливих коректив до переліку товарів.

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