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ЄС відтерміновує мита щодо США на середину квітня для перегляду контрзаходів

Київ • УНН

 • 16802 перегляди

Євросоюз відтермінував введення мит на американські товари, як відповідь на мита Трампа, до середини квітня 2025 року. Це дасть час для переговорів та можливих коректив до переліку товарів.

ЄС відтерміновує мита щодо США на середину квітня для перегляду контрзаходів

Європейський союз відтермінував введення мит на американські товари у відповідь на мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, до середини квітня 2025 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

За інформацією ЗМІ, Європейська комісія запропонувала 1 квітня знову ввести мита 2018 року на американські товари на суму 4,5 млрд євро (4,9 млрд доларів США), а потім 13 квітня ввести мита на американські товари ще на 18 млрд євро.

Наразі ми розглядаємо можливість узгодження термінів двох наборів контрзаходів ЄС, щоб ми могли консультуватися з державами-членами з обох списків одночасно, і це також дало б нам додатковий час для переговорів із нашими американськими партнерами 

- заявив комісар ЄС із торгівлі Марош Шефчович на слуханнях у Європейському парламенті в четвер.

Згодом комісія підтвердила, що всі контрзаходи ЄС набудуть чинності в середині квітня.

Шефчович повідомив, що наразі йому вдалося домогтися обмеженого прогресу в переговорах з американськими колегами, наприклад, щодо його пропозиції обговорити зниження імпортних мит на промислові товари.

Я не думаю, що США думають у цьому напрямі 

- сказав він, додавши, що пріоритетом для них, мабуть, є залучення інвестицій і реіндустріалізація.

"І наразі вони вважають, що найкращий спосіб зробити це - через тарифну політику. Я сподіваюся, що одного разу ми дійдемо до цього обговорення, але зараз ми явно не дійшли до цього", - сказав він.

Затримка ухвалення заходів у відповідь може дати змогу внести деякі корективи до переліку товарів зі США, що підпадають під санкції.

Торгова війна Трампа обвалить світову економіку: прогноз ОЕСР17.03.25, 16:21 • 15691 перегляд

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У лютому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові мита на імпорт з ЄС.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаНовини Світу
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