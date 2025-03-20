ЄС відтерміновує мита щодо США на середину квітня для перегляду контрзаходів

Європейський союз відтермінував введення мит на американські товари у відповідь на мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, до середини квітня 2025 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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За інформацією ЗМІ, Європейська комісія запропонувала 1 квітня знову ввести мита 2018 року на американські товари на суму 4,5 млрд євро (4,9 млрд доларів США), а потім 13 квітня ввести мита на американські товари ще на 18 млрд євро.

Наразі ми розглядаємо можливість узгодження термінів двох наборів контрзаходів ЄС, щоб ми могли консультуватися з державами-членами з обох списків одночасно, і це також дало б нам додатковий час для переговорів із нашими американськими партнерами - заявив комісар ЄС із торгівлі Марош Шефчович на слуханнях у Європейському парламенті в четвер.

Згодом комісія підтвердила, що всі контрзаходи ЄС набудуть чинності в середині квітня.

Шефчович повідомив, що наразі йому вдалося домогтися обмеженого прогресу в переговорах з американськими колегами, наприклад, щодо його пропозиції обговорити зниження імпортних мит на промислові товари.

Я не думаю, що США думають у цьому напрямі - сказав він, додавши, що пріоритетом для них, мабуть, є залучення інвестицій і реіндустріалізація.

"І наразі вони вважають, що найкращий спосіб зробити це - через тарифну політику. Я сподіваюся, що одного разу ми дійдемо до цього обговорення, але зараз ми явно не дійшли до цього", - сказав він.

Затримка ухвалення заходів у відповідь може дати змогу внести деякі корективи до переліку товарів зі США, що підпадають під санкції.

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