ЄС відтерміновує мита щодо США на середину квітня для перегляду контрзаходів
Київ • УНН
Євросоюз відтермінував введення мит на американські товари, як відповідь на мита Трампа, до середини квітня 2025 року. Це дасть час для переговорів та можливих коректив до переліку товарів.
Європейський союз відтермінував введення мит на американські товари у відповідь на мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, до середини квітня 2025 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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За інформацією ЗМІ, Європейська комісія запропонувала 1 квітня знову ввести мита 2018 року на американські товари на суму 4,5 млрд євро (4,9 млрд доларів США), а потім 13 квітня ввести мита на американські товари ще на 18 млрд євро.
Наразі ми розглядаємо можливість узгодження термінів двох наборів контрзаходів ЄС, щоб ми могли консультуватися з державами-членами з обох списків одночасно, і це також дало б нам додатковий час для переговорів із нашими американськими партнерами
Згодом комісія підтвердила, що всі контрзаходи ЄС набудуть чинності в середині квітня.
Шефчович повідомив, що наразі йому вдалося домогтися обмеженого прогресу в переговорах з американськими колегами, наприклад, щодо його пропозиції обговорити зниження імпортних мит на промислові товари.
Я не думаю, що США думають у цьому напрямі
"І наразі вони вважають, що найкращий спосіб зробити це - через тарифну політику. Я сподіваюся, що одного разу ми дійдемо до цього обговорення, але зараз ми явно не дійшли до цього", - сказав він.
Затримка ухвалення заходів у відповідь може дати змогу внести деякі корективи до переліку товарів зі США, що підпадають під санкції.
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