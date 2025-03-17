Торгова війна Трампа обвалить світову економіку: прогноз ОЕСР

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попереджає, що ескалація торгової війни, що була започаткована новим президентом США, скоріше за все зашкодить світовому зростанню.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

У своєму проміжному прогнозному звіті, опублікованому в понеділок, ОЕСР попередила, що торгова війна Дональда Трампа вже завдає "значних збитків" світовій економіці. Глобальне зростання сповільниться цього та наступного року. Інфляція буде сильнішою, ніж очікувалося раніше.

Глобальне зростання сповільниться з 3,2% минулого року до 3,1% і 3% у 2025 і 2026 роках відповідно. Інфляція буде більш стійкою, ніж очікувалося раніше. Вищі торговельні бар'єри сприятимуть стійкій інфляції. - йдеться в проміжному прогнозі ОЕСР

Приклади негативного впливу

З огляду на заходи, які Трамп уже зробив офіційними, найбільше постраждає Мексика, яка увійде в рецесію з 2025 року і скоротить свій валовий внутрішній продукт (ВВП) на 1,3 %, що на 2,5 відсоткових пункти менше, ніж очікувала ОЕСР у грудні 2024 року.

Прогнози зростання Канади також були знижені: у звіті ідеться про мізерне зростанням активності на 0,7% як у 2025, так і в 2026 роках, що є наслідком корекції прогнозу на 1,3 пункти.

Зростання ВВП США сповільниться з 2,8 відсотка минулого року до 2,2 відсотка цього року та 1,6 відсотка у 2026 році, заявили в ОЕСР. Крім того, зростання в США цього року буде на 0,2 відсоткового пункту повільніше, ніж раніше очікувалося ОЕСР.

Американські споживачі зазнають сильного удару, що еквівалентно скороченню реального чистого наявного доходу на домогосподарство більш ніж на 1600 доларів США. Відсоткові ставки доведеться підвищити на цілий відсотковий пункт

Коментар економіста

Очевидно, що невизначеність торгівлі та невизначеність економічної політики завдають значних збитків. Споживча впевненість впала в багатьох країнах, зокрема в Канаді, Мексиці, США та деяких інших. - сказав Financial Times головний економіст ОЕСР Альваро Перейра.

У ОЕСР закликали президента США (не називаючи його імені), зменшити торговельну напругу та мита, які він уже запровадив, а також зробити свою політику більш передбачуваною на користь глобальної економіки.

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