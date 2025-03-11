Трамп заявив про подвоєння мит на канадські сталь та алюміній

Президент США Дональд Трамп заявив, що підвищує мито на сталь та алюміній з Канади до 50% у відповідь на рішення Онтаріо ввести податок на електроенергію, що йде до США, пише УНН.

Виходячи з того, що Онтаріо у Канаді встановило 25% тариф на "електроенергію", що надходить до Сполучених Штатів, я доручив своєму міністру торгівлі додати додаткових 25% мита - до 50% - на всю сталь і алюміній, що надходять до Сполучених Штатів із Канади, однієї з країн з найвищими митами в світі. Це набуде чинності завтра вранці, 12 березня - написав Трамп у своїй соцмережі.

Трамп заявив, що він також "суттєво підвищить" тарифи на канадські авто 2 квітня, якщо країна не знизить мита на американські товари.

За словами Трампа, цей крок "по суті, назавжди закриє бізнес з виробництва автомобілів у Канаді".

Доповнення

Як вказує Bloomberg, цей крок є останньою ескалацією торгової суперечки Трампа з Канадою. Раніше президент США ввів 25% мита на всі товари з Канади, та потім відклав цей крок на один місяць. Коли мита набули чинності минулого тижня, президент США за декілька днів перейшов до виключення товарів, які підпадають під дію USMCA, північноамериканської угоди про вільну торгівлю, про яку він домовився під час свого першого терміну, після падіння на ринках і за наполяганням автовиробників США, вказує видання.

Канада відповіла на тарифи серією заходів, включаючи 25% надбавки за електроенергію, що йде до Міннесоти, Нью-Йорка та Мічигану з Онтаріо. Федеральний уряд Канади також ввів мита на такі товари, як американський апельсиновий сік, взуття та мотоцикли.