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Трамп заявил об удвоении пошлин на канадскую сталь и алюминий

Киев • УНН

 • 17094 просмотра

Дональд Трамп объявил о повышении пошлины на канадскую сталь и алюминий до 50% в ответ на увеличенный на 25% тариф Онтарио на электроэнергию. Президент США также угрожает существенно повысить тарифы на канадские автомобили.

Трамп заявил об удвоении пошлин на канадскую сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлину на сталь и алюминий из Канады до 50% в ответ на решение Онтарио ввести налог на электроэнергию, которая идет в США, пишет УНН.

Исходя из того, что Онтарио в Канаде установило 25% тариф на "электроэнергию", которая поступает в Соединенные Штаты, я поручил своему министру торговли добавить дополнительные 25% пошлины - до 50% - на всю сталь и алюминий, которые поступают в Соединенные Штаты из Канады, одной из стран с самыми высокими пошлинами в мире. Это вступит в силу завтра утром, 12 марта

- написал Трамп в своей соцсети.

Трамп заявил, что он также "существенно повысит" тарифы на канадские автомобили 2 апреля, если страна не снизит пошлины на американские товары.

По словам Трампа, этот шаг "по сути, навсегда закроет бизнес по производству автомобилей в Канаде".

Дополнение

Как указывает Bloomberg, этот шаг является последней эскалацией торговой спора Трампа с Канадой. Ранее президент США ввел 25% пошлину на все товары из Канады, а затем отложил этот шаг на один месяц. Когда пошлины вступили в силу на прошлой неделе, президент США за несколько дней перешел к исключению товаров, которые подпадают под действие USMCA, североамериканского соглашения о свободной торговле, о котором он договорился во время своего первого срока, после падения на рынках и по настоянию автопроизводителей США, указывает издание.

Канада ответила на пошлины серией мер, включая 25% надбавки на электроэнергию, которая идет в Миннесоту, Нью-Йорк и Мичиган из Онтарио. Федеральное правительство Канады также ввело пошлины на такие товары, как американский апельсиновый сок, обувь и мотоциклы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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