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Трамп погрожує ЄС 200% митом на вино через тарифи на американський віскі

Київ • УНН

 • 17465 перегляди

Трамп пригрозив запровадити 200% мито на європейські вина, якщо ЄС не скасує 50% мито на віскі із США.

Трамп погрожує ЄС 200% митом на вино через тарифи на американський віскі

Президент-республіканець розлючений новим 50% тарифом ЄС на американський віскі.

Про це  передає УНН із посиланням на сторінку Дональда Трампа у сайті Truth.

 У відповідь на митні тарифи США щодо сталі і алюмінію, Європейська комісія запроваджує контр-мита на американські товари на суму 26 мільярдів євро (28 мільярдів доларів). Президент США Дональд Трамп оголосив у четвер, що запровадить 200-відсоткові мита на всі вина та інші алкогольні продукти з Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє рішення.

Європейський Союз, один з найбільш ворожих і зловживаючих податкових і тарифних органів у світі, який був створений з єдиною метою отримати вигоду від Сполучених Штатів, щойно запровадив 50% мито на віскі. Якщо цей тариф не буде негайно скасовано, США незабаром запровадять 200% тариф на всі вина, ігристі вина та алкогольну продукцію з Франції та інших країн ЄС. Це буде дуже добре для компаній-виробників вина та ігристих вин у США

- ідеться у дописі Трампа. 

Нагадаємо

Введені 25% мита США на імпорт сталі та алюмінію, що впливають на союзників та економічних суперників. Alcoa Corp застерігає про загрозу робочим місцям та зростання цін.

Європа відповідає митами Трампу: серед товарів тарифного списку - жіночі пеньюари та курячі крильця 12.03.25, 13:24 • 18987 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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