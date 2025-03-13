Трамп погрожує ЄС 200% митом на вино через тарифи на американський віскі

Президент-республіканець розлючений новим 50% тарифом ЄС на американський віскі.

Про це передає УНН із посиланням на сторінку Дональда Трампа у сайті Truth.

У відповідь на митні тарифи США щодо сталі і алюмінію, Європейська комісія запроваджує контр-мита на американські товари на суму 26 мільярдів євро (28 мільярдів доларів). Президент США Дональд Трамп оголосив у четвер, що запровадить 200-відсоткові мита на всі вина та інші алкогольні продукти з Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє рішення.

Європейський Союз, один з найбільш ворожих і зловживаючих податкових і тарифних органів у світі, який був створений з єдиною метою отримати вигоду від Сполучених Штатів, щойно запровадив 50% мито на віскі. Якщо цей тариф не буде негайно скасовано, США незабаром запровадять 200% тариф на всі вина, ігристі вина та алкогольну продукцію з Франції та інших країн ЄС. Це буде дуже добре для компаній-виробників вина та ігристих вин у США