Європа відповідає митами Трампу: серед товарів тарифного списку - жіночі пеньюари та курячі крильця

Європейський союз відреагував на введення 25%-вих мит США на європейську сталь і алюміній. Опубліковано 99-сторінковий список товарів, яких торнуться мита.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Європейська комісія опублікувала список американських товарів, на які можуть бути введені відповідні тарифи після того, як адміністрація Дональда Трампа в середу запровадила 25% глобальні тарифи на сталь і алюміній.

У 99-сторінковому списку переважають м'ясо, птиця, фрукти, овочі та алкогольні напої, але також є жувальна гумка, нікотинові вейпи, пластирі, і навіть жіночі негліже.

Контекст

Європейський Союз у середу, 12 березня, закликав до "швидких і пропорційних" контрзаходів щодо американського імпорту у відповідь на набуття чинності нових "невиправданих" тарифів на європейську сталь і алюміній. Як пояснюється, відповідь на мита США були "ретельно вивірені" і ґрунтуються на двоетапному підході.

Контрзаходи ЄС можуть стосуватися експорту американських товарів на суму до 26 мільярдів євро, що відповідає економічним масштабам американських тарифів - заявили у Європейській комісії (ЄК).

Відповідне рішення значно перевищує торговельну боротьбу, яка вибухнула під час першого терміну Трампа, пише Рolitico.

Якщо не вдасться досягти врегулювання шляхом переговорів, з 1 квітня Європейська комісія знову запровадить заходи у відповідь на американські митні тарифи на суму 8 мільярдів євро, в тому числі на знакові американські товари, такі як мотоцикли Harley-Davidson, бурбон і джинси.

Нагадаємо

УНН передавав, що мита США на сталь і алюміній набули чинності.

Мита США на сталь зачепить український експорт металургійної продукції, що становить майже 58% українського експорту до США. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

Канада вважає нові американські тарифи на сталь і алюміній невиправданими та готує відповідні заходи.