У Мінекономіки оцінили вплив мит США на українську сталь: заявили, що готові шукати рішення з партнерами

Мита США на сталь зачепить український експорт металургійної продукції, що становить майже 58% українського експорту до США. Українська сторона налаштована на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня, коли мита мають набути чинності. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook у вівторок, пише УНН.

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"Останні роки ми докладали усіх зусиль, щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США. Рішення США із 12 березня запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, закономірно вплине на металургійну галузь", - написала Свириденко.

З її слів, експорт металургійної продукції становив 57,9% в українському експорті до США – $503,3 млн з $869,1 млн. Найбільший товар експорту – чавун ($363,4 млн, 940 тис тон), труби ($112,9 млн, 92 тис. тон), прутки ($15,2 млн, 3,3 тис. тон), дріт ($4 млн, 3,9 тис тон), металоконструкції ($1,3 млн, 182 тони). "Найбільшими експортерами цієї продукції є АрселорМіттал Кривий Ріг та Інтерпайп. Ці компанії важко постраждали від війни, як і вся металургії галузь", - додала міністр економіки.

Водночас, як зазначається у самій прокламації Трампа, частка української продукції в імпорті сталі в США мінімальна і не має суттєвого впливу на американських виробників. (...) Тому ми налаштовані на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня - наголосила перший віцепрем'єр.

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