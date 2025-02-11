ukenru
Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
15:18 • 4632 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
15:05 • 16940 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
14:52 • 26230 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами
14:35 • 38045 просмотра

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН
14:09 • 45642 просмотра

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН

Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
10:46 • 100545 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
11 февраля, 08:06 • 109143 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
11 февраля, 07:08 • 136456 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
11 февраля, 05:41 • 117766 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
11 февраля, 04:30 • 114922 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа

Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа

11 февраля, 05:47 • 74165 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 119617 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

11 февраля, 08:18 • 115479 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 75667 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

14:04 • 68105 просмотра
публикации
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

14:04 • 68105 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 136464 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 159107 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 129732 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 154068 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

15:01 • 13812 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

14:24 • 37904 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 75667 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

11 февраля, 08:18 • 115479 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 119617 просмотра
Актуальное
В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Киев  •  УНН

 • 36563 просмотра

Read in English

США вводят новые пошлины на импорт стали, что затронет украинский экспорт металлургической продукции. Украинская сторона ищет решение до 12 марта, когда должны вступить в силу 25% тарифы.

Пошлины США на сталь затронут украинский экспорт металлургической продукции, что составляет почти 58% украинского экспорта в США. Украинская сторона настроена на активную работу с партнерами для поиска оптимального решения до 12 марта, когда пошлины должны вступить в силу. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook во вторник, пишет УНН.

Детали

«Последние годы мы прилагали все усилия, чтобы украинская сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США. Решение США с 12 марта ввести пошлины на сталь из других государств, в том числе и из Украины, закономерно повлияет на металлургическую отрасль», - написала Свириденко.

По ее словам, экспорт металлургической продукции составил 57,9% в украинском экспорте в США - $503,3 млн из $869,1 млн. Крупнейший товар экспорта - чугун ($363,4 млн, 940 тыс. тонн), трубы ($112,9 млн, 92 тыс. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тыс. тонн), проволока ($4 млн, 3,9 тыс. тонн), металлоконструкции ($1,3 млн, 182 тонны). «Крупнейшими экспортерами этой продукции являются АрселорМиттал Кривой Рог и Интерпайп. Эти компании тяжело пострадали от войны, как и вся металлургии отрасль», - добавила министр экономики.

В то же время, как отмечается в самой прокламации Трампа, доля украинской продукции в импорте стали в США минимальна и не имеет существенного влияния на американских производителей. (...) Поэтому мы настроены на активную работу с партнерами для поиска оптимального решения до 12 марта

- подчеркнула первый вице-премьер. 

Ранее

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы