В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Пошлины США на сталь затронут украинский экспорт металлургической продукции, что составляет почти 58% украинского экспорта в США. Украинская сторона настроена на активную работу с партнерами для поиска оптимального решения до 12 марта, когда пошлины должны вступить в силу. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook во вторник, пишет УНН.

Детали

«Последние годы мы прилагали все усилия, чтобы украинская сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США. Решение США с 12 марта ввести пошлины на сталь из других государств, в том числе и из Украины, закономерно повлияет на металлургическую отрасль», - написала Свириденко.

По ее словам, экспорт металлургической продукции составил 57,9% в украинском экспорте в США - $503,3 млн из $869,1 млн. Крупнейший товар экспорта - чугун ($363,4 млн, 940 тыс. тонн), трубы ($112,9 млн, 92 тыс. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тыс. тонн), проволока ($4 млн, 3,9 тыс. тонн), металлоконструкции ($1,3 млн, 182 тонны). «Крупнейшими экспортерами этой продукции являются АрселорМиттал Кривой Рог и Интерпайп. Эти компании тяжело пострадали от войны, как и вся металлургии отрасль», - добавила министр экономики.

В то же время, как отмечается в самой прокламации Трампа, доля украинской продукции в импорте стали в США минимальна и не имеет существенного влияния на американских производителей. (...) Поэтому мы настроены на активную работу с партнерами для поиска оптимального решения до 12 марта