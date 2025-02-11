США вводять нові мита на сталь та алюміній: які країни постраждають
Київ • УНН
Президент США підписав указ про введення 25% мит на імпорт сталі та алюмінію з 4 березня. Найбільше це вплине на Канаду, Мексику, Бразилію та Південну Корею, проте Австралія може отримати винятки.
Президент Сполучених Штатів підписав новий указ, що передбачає введення 25% імпортних мит на сталь та алюміній. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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Ці тарифи набудуть чинності 4 березня. Крім того, президент вказав на можливість введення додаткових мит на автомобілі, медикаменти та комп’ютерні чіпи.
Згідно з даними торговельних відносин США, найбільшими постачальниками сталі до американського ринку є Канада та Мексика, а також Бразилія та Південна Корея. Одночасно, президент розглядає можливість звільнення Австралії від нових митних обмежень на сталь.
Нагадаємо
Президент США оголосив про введення додаткових 25% мит на імпорт сталі та алюмінію. Трамп також заявив про обмеження японських інвестицій в US Steel.
У понеділок Трамп оголосить нові 25% мита на сталь та алюміній - Reuters10.02.25, 03:53 • 69887 переглядiв