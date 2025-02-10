У понеділок Трамп оголосить нові 25% мита на сталь та алюміній - Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення додаткових мит у 25% на імпорт сталі та алюмінію. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Під час перельоту на фінал чемпіонату NFL у Новому Орлеані Трамп повідомив журналістам, що нові тарифи будуть оголошені в понеділок. Він також анонсував запровадження взаємних мит уже на початку тижня, які почнуть діяти майже відразу та торкнуться всіх країн відповідно до їхніх власних тарифних ставок.

За статистикою урядових структур і Американського інституту чавуну та сталі, основними експортерами сталі до США є Канада, Бразилія та Мексика, а також Південна Корея та В’єтнам. Щодо алюмінію, то головним постачальником лишається Канада, на яку припадає 79% імпорту цього металу за перші 11 місяців 2024 року.

Окрім цього, Трамп висловився щодо японської компанії Nippon Steel, яка інвестує в американський металургійний гігант US Steel. Він заявив, що уряд не дозволить японському підприємству отримати контрольний пакет акцій, хоча визнав, що нові мита сприятимуть відродженню компанії.

Нагадаємо

Аналітики зазначають, що будь-які мита на імпорт, що застосовуються до металів або продуктів видобутку, можуть призвести до підвищення внутрішніх цін для місцевих покупців цих матеріалів.

Очікувані від Трампа мита на сталь та алюміній вплинуть на мільйони тонн імпорту - Bloomberg