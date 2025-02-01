Очікувані від Трампа мита на сталь та алюміній вплинуть на мільйони тонн імпорту - Bloomberg

Мита на сталь та алюміній, які хоче впровадити президент США Дональд Трамп, вплинуть на мільйони тонн імпорту. Аналітики зазначають, що будь-які мита на імпорт, що застосовуються до металів або продуктів видобутку, можуть призвести до підвищення внутрішніх цін для місцевих покупців цих матеріалів. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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"Мита на алюміній і сталь були одними з перших, які були введені в дію під час першого терміну президента Дональда Трампа. У суботу очікується відновлення цих заходів, що вплине на мільйони тонн імпортованого металу. США покладаються на іноземні поставки, щоб задовольнити попит на метали, які використовуються в будівництві та виробництві транспортних засобів, технологій і військової техніки. Їхні найближчі торговельні партнери також є одними з основних джерел імпорту сталі та алюмінію", - пише видання.

Зазначається, що, за даними Міністерства торгівлі США, минулого року Канада, Бразилія і Мексика були трьома найбільшими джерелами імпортованої сталі в країні.

"Сталеливарна промисловість США виходить з найгіршого року з моменту першого терміну перебування Трампа на посаді президента. Вітчизняні сталеливарні заводи кажуть, що нове зростання імпорту шкодить прибутку і виробництву. Що стосується алюмінію, більш цінного металу, ніж сталь, то в 2023 році США спожили близько 4 мільйонів тонн, а чистий імпорт становив 44% від загального обсягу. Згідно з дослідженням Morgan Stanley, Канада була джерелом 56% імпорту алюмінію", - додає видання.

Аналітики Morgan Stanley переконані, що будівництво нових заводів може зайняти три або більше років, а отже, будь-які мита на імпорт, що застосовуються до металів або продуктів видобутку, можуть призвести до підвищення внутрішніх цін для місцевих покупців цих матеріалів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що виконає свою погрозу запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи, 1 лютого. Причинами свого рішення він назвав потік фентанілу і великий торговий дефіцит.