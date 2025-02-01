Ожидаемые от Трампа пошлины на сталь и алюминий повлияют на миллионы тонн импорта - Bloomberg
Киев • УНН
США готовится к восстановлению пошлин на импорт стали и алюминия, что повлияет на миллионы тонн металла. Аналитики предупреждают о возможном росте внутренних цен на металлы для местных покупателей.
Пошлины на сталь и алюминий, которые хочет ввести президент США Дональд Трамп, повлияют на миллионы тонн импорта. Аналитики отмечают, что любые пошлины на импорт, применяемые к металлам или продуктам добычи, могут привести к повышению внутренних цен для местных покупателей этих материалов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
"Пошлины на алюминий и сталь были одними из первых, которые были введены в действие во время первого срока президента Дональда Трампа. В субботу ожидается возобновление этих мер, что повлияет на миллионы тонн импортируемого металла. США полагаются на иностранные поставки, чтобы удовлетворить спрос на металлы, которые используются в строительстве и производстве транспортных средств, технологий и военной техники. Их ближайшие торговые партнеры также являются одними из основных источников импорта стали и алюминия", - пишет издание.
Отмечается, что, по данным Министерства торговли США, в прошлом году Канада, Бразилия и Мексика были тремя крупнейшими источниками импортируемой стали в стране.
"Сталелитейная промышленность США выходит из худшего года с момента первого срока пребывания Трампа на посту президента. Отечественные сталелитейные заводы говорят, что новый рост импорта вредит прибыли и производству. Что касается алюминия, более ценного металла, чем сталь, то в 2023 году США потребили около 4 миллионов тонн, а чистый импорт составлял 44% от общего объема. Согласно исследованию Morgan Stanley, Канада была источником 56% импорта алюминия", - добавляет издание.
Аналитики Morgan Stanley убеждены, что строительство новых заводов может занять три или более лет, а следовательно, любые пошлины на импорт, применяемые к металлам или продуктам добычи, могут привести к повышению внутренних цен для местных покупателей этих материалов.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики уже в эту субботу, 1 февраля. Причинами своего решения он назвал поток фентанила и большой торговый дефицит.