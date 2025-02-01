Ожидаемые от Трампа пошлины на сталь и алюминий повлияют на миллионы тонн импорта - Bloomberg

ukenru
5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 103780 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 136268 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 129861 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 127300 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 122607 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 116242 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 111471 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123248 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133357 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132465 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Бельгии впервые сформировали правительство, возглавляемое правыми националистами

В Бельгии впервые сформировали правительство, возглавляемое правыми националистами

1 февраля, 03:30 • 57183 просмотра
Угроза атаки баллистикой: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Угроза атаки баллистикой: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

1 февраля, 04:15 • 62630 просмотра
Помощники Маска заблокировали доступ к данным миллионов госслужащих США

Помощники Маска заблокировали доступ к данным миллионов госслужащих США

1 февраля, 04:39 • 29912 просмотра
По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

06:49 • 100016 просмотра
Зима возвращается: синоптики дали прогноз на первый день февраля

Зима возвращается: синоптики дали прогноз на первый день февраля

07:19 • 38088 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 124713 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 131779 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 154924 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 170226 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 277583 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 136246 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 113165 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 126733 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 129649 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 129799 просмотра
Актуальное
Ожидаемые от Трампа пошлины на сталь и алюминий повлияют на миллионы тонн импорта - Bloomberg

Ожидаемые от Трампа пошлины на сталь и алюминий повлияют на миллионы тонн импорта - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 15012 просмотра

Read in English

США готовится к восстановлению пошлин на импорт стали и алюминия, что повлияет на миллионы тонн металла. Аналитики предупреждают о возможном росте внутренних цен на металлы для местных покупателей.

Пошлины на сталь и алюминий, которые хочет ввести президент США Дональд Трамп, повлияют на миллионы тонн импорта. Аналитики отмечают, что любые пошлины на импорт, применяемые к металлам или продуктам добычи, могут привести к повышению внутренних цен для местных покупателей этих материалов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Пошлины на алюминий и сталь были одними из первых, которые были введены в действие во время первого срока президента Дональда Трампа. В субботу ожидается возобновление этих мер, что повлияет на миллионы тонн импортируемого металла. США полагаются на иностранные поставки, чтобы удовлетворить спрос на металлы, которые используются в строительстве и производстве транспортных средств, технологий и военной техники. Их ближайшие торговые партнеры также являются одними из основных источников импорта стали и алюминия", - пишет издание.

Отмечается, что, по данным Министерства торговли США, в прошлом году Канада, Бразилия и Мексика были тремя крупнейшими источниками импортируемой стали в стране.

"Сталелитейная промышленность США выходит из худшего года с момента первого срока пребывания Трампа на посту президента. Отечественные сталелитейные заводы говорят, что новый рост импорта вредит прибыли и производству. Что касается алюминия, более ценного металла, чем сталь, то в 2023 году США потребили около 4 миллионов тонн, а чистый импорт составлял 44% от общего объема. Согласно исследованию Morgan Stanley, Канада была источником 56% импорта алюминия", - добавляет издание.

Аналитики Morgan Stanley убеждены, что строительство новых заводов может занять три или более лет, а следовательно, любые пошлины на импорт, применяемые к металлам или продуктам добычи, могут привести к повышению внутренних цен для местных покупателей этих материалов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики уже в эту субботу, 1 февраля. Причинами своего решения он назвал поток фентанила и большой торговый дефицит.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
ministerstvo-torgovli-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство торговли Соединенных Штатов Америки
meksikaМексика
braziliyaБразилия
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы