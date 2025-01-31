Трамп запровадив мита для товарів з Канади та Мексики

Президент США Дональд Трамп заявив, що виконає свою погрозу запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи, 1 лютого. Причинами свого рішення він назвав потік фентанілу і великий торговий дефіцит. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

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За словами Дональда Трампа, запровадження тарифів на ввезення товарів з Канади та Мексики має кілька причин: перша - мігранти, які нелегально потрапити та перебувають у країні, друга - наркотики, третя - величезні субсидії, які США надає Канаді та Мексиці "у формі дефіциту".

Мексика та Канада ніколи не були добрими до нас у торгівлі. Вони дуже несправедливо ставилися до нас у торгівлі. Нам не потрібно те, що вони мають - заявив Президент США.

Трамп додав, що рівень мит "може з часом зрости, а може й ні". Крім того, він повідомив, що вже сьогодні ввечері ухвалить рішення про те, чи будуть застосовуватися мита до імпорту канадської нафти, зазначимо, що це рішення залежатиме від ціни на нафту.

Зазначається, що після коментарів президента США, ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate піднялися вище 73 доларів за барель. Тим часом американський долар теж виріс до денного максимуму, а канадський долар впав.

Нагадаємо

За словами представниці Білого дому Кароліни Лівітт, 1 лютого залишається остаточним терміном для застосування 25%-их мит, якщо Канада та Мексика не вживуть заходів для зменшення потоку нелегальних мігрантів та наркотичних засобів, зокрема фентанілу, до США.

Нафтові ціни завмерли в очікуванні ясності щодо мит Трампа для Канади та Мексики