Трамп готує ввести мита на Канаду та Мексику з 1 лютого - Reuters
Київ • УНН
США планують ввести 25% мита на імпорт з Канади та Мексики через проблеми з нелегальною міграцією та наркотиками. Дедлайн встановлено на 1 лютого, якщо країни не вживуть відповідних заходів.
Президент США Дональд Трамп продовжує планувати введення нових мит на імпорт з Канади та Мексики. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За словами представниці Білого дому Кароліни Лівітт, 1 лютого залишається остаточним терміном для застосування 25%-их мит, якщо Канада та Мексика не вживуть заходів для зменшення потоку нелегальних мігрантів та наркотичних засобів, зокрема фентанілу, до США.
З моменту вступу на посаду Трамп зазначав, що це стане відповіддю на недостатню співпрацю з безпеки кордонів. Адміністрація також активно стежить за ситуацією з Китаєм, де є плани щодо введення 10%-ого мита через причетність цієї країни до торгівлі фентанілу.
У недавній дипломатичній розмові Трамп досяг успіху в угоді з Колумбією, вимагаючи депортації нелегальних іммігрантів за допомогою військових літаків, після того, як погроза введення мит змусила президентів двох країн домовитися про нові умови.
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