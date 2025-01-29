Трамп готує ввести мита на Канаду та Мексику з 1 лютого - Reuters

Президент США Дональд Трамп продовжує планувати введення нових мит на імпорт з Канади та Мексики. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами представниці Білого дому Кароліни Лівітт, 1 лютого залишається остаточним терміном для застосування 25%-их мит, якщо Канада та Мексика не вживуть заходів для зменшення потоку нелегальних мігрантів та наркотичних засобів, зокрема фентанілу, до США.

З моменту вступу на посаду Трамп зазначав, що це стане відповіддю на недостатню співпрацю з безпеки кордонів. Адміністрація також активно стежить за ситуацією з Китаєм, де є плани щодо введення 10%-ого мита через причетність цієї країни до торгівлі фентанілу.

У недавній дипломатичній розмові Трамп досяг успіху в угоді з Колумбією, вимагаючи депортації нелегальних іммігрантів за допомогою військових літаків, після того, як погроза введення мит змусила президентів двох країн домовитися про нові умови.

Мексика не дозволила посадку військового літака США з мігрантами