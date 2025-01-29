Трамп готовит ввести пошлины на Канаду и Мексику с 1 февраля - Reuters
Киев • УНН
США планируют ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики из-за проблем с нелегальной миграцией и наркотиками. Дедлайн установлен на 1 февраля, если страны не примут соответствующие меры.
Президент США Дональд Трамп продолжает планировать введение новых пошлин на импорт из Канады и Мексики. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По словам представительницы Белого дома Каролины Ливитт, 1 февраля остается окончательным сроком для применения 25%-ных пошлин, если Канада и Мексика не примут меры для уменьшения потока нелегальных мигрантов и наркотических средств, в частности фентанила, в США.
С момента вступления в должность Трамп отмечал, что это станет ответом на недостаточное сотрудничество по безопасности границ. Администрация также активно следит за ситуацией с Китаем, где есть планы по введению 10%-ной пошлины из-за причастности этой страны к торговле фентанилом.
В недавнем дипломатическом разговоре Трамп преуспел в сделке с Колумбией, требуя депортации нелегальных иммигрантов с помощью военных самолетов, после того, как угроза введения пошлин заставила президентов двух стран договориться о новых условиях.
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