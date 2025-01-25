Мексика не разрешила посадку военного самолета США с мигрантами
Киев • УНН
Мексика отказала США в разрешении на посадку военного самолета с депортированными мигрантами. Ранее подобные рейсы успешно осуществлялись в Гватемалу, доставляя около 80 мигрантов на борту.
Мексика отказала США в разрешении на посадку военного самолета с мигрантами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел на фоне ужесточения мер в сфере иммиграционной политики между двумя странами.
Американские военные самолеты ранее выполнили рейсы в Гватемалу, доставив туда около 80 мигрантов на каждом. Однако, когда администрация США предложила посадку одного из таких самолетов на мексиканской территории, получила отказ.
Несмотря на это, Министерство иностранных дел Мексики отметило высокий уровень сотрудничества с США, в частности в вопросах иммиграции. В своем заявлении правительство подчеркнуло готовность принимать своих граждан, которые возвращаются в страну.
Причины такого решения Мексика официально не озвучила, и инцидент остался вне комментариев внешнеполитического ведомства.
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