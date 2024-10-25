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Трамп сравнил США с "мусорным баком" и раскрыл новые планы по мигрантам

Трамп сравнил США с "мусорным баком" и раскрыл новые планы по мигрантам

Киев  •  УНН

14:29 • 3874 просмотра

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На митинге в Аризоне Трамп раскритиковал иммиграционную политику США и назвал страну «мусорным баком для всего мира». Он пообещал усилить пограничный контроль и ввести более жесткие меры против нелегальных мигрантов.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США «как мусорный бак» для остального мира из-за своей пограничной политики. Об этом он сказал во время митинга в Аризоне, посвященном иммиграции, менее чем за две недели до выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC News.

Они развязали армию банд мигрантов, которые ведут кампанию насилия. Мы - свалка. Мы как мусорный бак для всего мира

- заявил Трамп.

Тема иммиграции была в центре внимания Трампа на протяжении всей предвыборной кампании. Он рассказывал о преступлениях, совершенных нелегальными иммигрантами, и обвинял их во всплеске насилия.

ЕС готовится ужесточить санкции против рф, опасаясь действий Трампа - Reuters25 октября 2024, 09:45 • 12635 просмотров

В Аризоне Трамп также повторил свое обещание покончить с городами-убежищами, призвал ввести смертную казнь, если нелегальный иммигрант убьет гражданина США, и напомнил о плане пригласить в Конгресс 10 тысяч новых агентов пограничного патруля, а также обещание восстановить так называемую политику  «Оставаться в Мексике».

«К нам хлынут миллионы людей. И мы просто не позволим всему этому произойти», - сказал Трамп.

Аризона входит в число нескольких колеблющихся штатов, которые, как ожидается, в конечном итоге определят исход гонки в США. В этом месяце в штате началось досрочное очное голосование, которое посетили и Трамп, и Харрис.

Последние опросы общественного мнения показали, что Трамп имеет небольшое преимущество в этом штате, но в пределах погрешности.

Обменялись оскорблениями: Трамп отреагировал на заявление Харрис, которая назвала его "фашистом"24 октября 2024, 08:39 • 14547 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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