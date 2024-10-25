Трамп сравнил США с "мусорным баком" и раскрыл новые планы по мигрантам
Киев • УНН
На митинге в Аризоне Трамп раскритиковал иммиграционную политику США и назвал страну «мусорным баком для всего мира». Он пообещал усилить пограничный контроль и ввести более жесткие меры против нелегальных мигрантов.
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США «как мусорный бак» для остального мира из-за своей пограничной политики. Об этом он сказал во время митинга в Аризоне, посвященном иммиграции, менее чем за две недели до выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC News.
Они развязали армию банд мигрантов, которые ведут кампанию насилия. Мы - свалка. Мы как мусорный бак для всего мира
Тема иммиграции была в центре внимания Трампа на протяжении всей предвыборной кампании. Он рассказывал о преступлениях, совершенных нелегальными иммигрантами, и обвинял их во всплеске насилия.
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В Аризоне Трамп также повторил свое обещание покончить с городами-убежищами, призвал ввести смертную казнь, если нелегальный иммигрант убьет гражданина США, и напомнил о плане пригласить в Конгресс 10 тысяч новых агентов пограничного патруля, а также обещание восстановить так называемую политику «Оставаться в Мексике».
«К нам хлынут миллионы людей. И мы просто не позволим всему этому произойти», - сказал Трамп.
Аризона входит в число нескольких колеблющихся штатов, которые, как ожидается, в конечном итоге определят исход гонки в США. В этом месяце в штате началось досрочное очное голосование, которое посетили и Трамп, и Харрис.
Последние опросы общественного мнения показали, что Трамп имеет небольшое преимущество в этом штате, но в пределах погрешности.
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