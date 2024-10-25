Трамп порівняв США зі "сміттєвим баком" та розкрив нові плани щодо мігрантів
Київ • УНН
На мітингу в Арізоні Трамп розкритикував імміграційну політику США та назвав країну "сміттєвим баком для всього світу". Він пообіцяв посилити прикордонний контроль та запровадити жорсткіші заходи проти нелегальних мігрантів.
Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США "як сміттєвий бак" для решти світу через свою прикордонну політику. Про це він сказав під час мітингу в Арізоні, присвяченому імміграції, менше ніж за два тижні до виборів. Про це УНН повідомляє із посиланням на NBC News.
Вони розв'язали армію банд мігрантів, які ведуть кампанію насильства. Ми - звалище. Ми як сміттєвий бак для всього світу
Тема імміграції була в центрі уваги Трампа протягом усієї передвиборчої кампанії. Він розповідав про злочини, скоєні нелегальними іммігрантами, і звинувачував їх у сплеску насильства.
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В Аризоні Трамп також повторив свою обіцянку покінчити з містами-притулками, закликав запровадити смертну кару, якщо нелегальний іммігрант уб'є громадянина США, та нагадав про план запросити до Конгресу 10 тисяч нових агентів прикордонного патруля, а також обіцянку відновити так звану політику "Залишатися в Мексиці".
"До нас хлинуть мільйони людей. І ми просто не дозволимо всьому цьому статися", - сказав Трамп.
Аризона входить до числа кількох штатів, що вагаються, які, як очікується, зрештою визначать результат перегонів у США. Цього місяця в штаті почалося дострокове очне голосування, яке відвідали і Трамп, і Гарріс.
Останні опитування громадської думки показали, що Трамп має невелику перевагу в цьому штаті, але в межах похибки.
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