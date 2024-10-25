Трамп порівняв США зі "сміттєвим баком" та розкрив нові плани щодо мігрантів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10432 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 26407 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 44107 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79879 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65892 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78316 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93666 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87290 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177291 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101267 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15134 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22901 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 9888 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 7228 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 6006 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 26394 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177287 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333553 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267111 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377633 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 206 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 44103 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17936 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23081 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28785 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Трамп порівняв США зі "сміттєвим баком" та розкрив нові плани щодо мігрантів

Київ • УНН

 • 14097 перегляди

На мітингу в Арізоні Трамп розкритикував імміграційну політику США та назвав країну "сміттєвим баком для всього світу". Він пообіцяв посилити прикордонний контроль та запровадити жорсткіші заходи проти нелегальних мігрантів.

Трамп порівняв США зі "сміттєвим баком" та розкрив нові плани щодо мігрантів

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США "як сміттєвий бак" для решти світу через свою прикордонну політику. Про це він сказав під час мітингу в Арізоні, присвяченому імміграції, менше ніж за два тижні до виборів. Про це УНН повідомляє із посиланням на NBC News.

Вони розв'язали армію банд мігрантів, які ведуть кампанію насильства. Ми - звалище. Ми як сміттєвий бак для всього світу

- заявив Трамп.

Тема імміграції була в центрі уваги Трампа протягом усієї передвиборчої кампанії. Він розповідав про злочини, скоєні нелегальними іммігрантами, і звинувачував їх у сплеску насильства.

ЄС готується посилити санкції проти рф, побоюючись дій Трампа - Reuters25.10.24, 12:45 • 17975 переглядiв

В Аризоні Трамп також повторив свою обіцянку покінчити з містами-притулками, закликав запровадити смертну кару, якщо нелегальний іммігрант уб'є громадянина США, та нагадав про план запросити до Конгресу 10 тисяч нових агентів прикордонного патруля, а також обіцянку відновити так звану політику  "Залишатися в Мексиці".

"До нас хлинуть мільйони людей. І ми просто не дозволимо всьому цьому статися", - сказав Трамп.

Аризона входить до числа кількох штатів, що вагаються, які, як очікується, зрештою визначать результат перегонів у США. Цього місяця в штаті почалося дострокове очне голосування, яке відвідали і Трамп, і Гарріс.

Останні опитування громадської думки показали, що Трамп має невелику перевагу в цьому штаті, але в межах похибки.

Обмінялись образами: Трамп відреагував на заяву Гарріс, яка назвала його "фашистом"24.10.24, 11:39 • 16027 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58