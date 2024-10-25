ЄС готується посилити санкції проти рф, побоюючись дій Трампа - Reuters

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 1600 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 11663 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 28175 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45116 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80612 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66235 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78513 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93789 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87319 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177843 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15743 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23577 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10546 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 8404 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7182 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 28170 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177842 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334024 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267626 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 688 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45112 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18082 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23212 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28907 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

ЄС готується посилити санкції проти рф, побоюючись дій Трампа - Reuters

Київ • УНН

 • 17975 перегляди

Європейські дипломати розробляють план посилення санкцій проти росії через можливе повернення Трампа на пост президента США. Нові обмеження включатимуть контроль поставок, санкції щодо нафти та СПГ.

ЄС готується посилити санкції проти рф, побоюючись дій Трампа - Reuters

Європейські дипломати готуються підкріпити санкції проти росії, очікуючи, що повернення колишнього президента США Дональда Трампа може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції москви, з посиланням на джерела, обізнані про хід обговорень, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Переговори між офіційними особами та послами ЄС, як зазначено, зосереджені на кількох ініціативах, які "дозволять забезпечити збереження європейських санкцій у довгостроковій перспективі, підкріплюючи їх жорсткішим застосуванням, навіть якщо Вашингтон змінить тактику".

Можливі кроки, як повідомляється з посиланням на джерела, включають "всеосяжні" положення для виявлення та зупинення підозрілих поставок товарів, призначених для росії, та ширші обмеження на постачання нафти.

Декілька країн, як зазначається, обговорюють посилення "неправильного маркування" продукції, призначеної для росії, прагнучи більш точних описів. Країни Балтії, що межують із росією, давно скаржаться, що експортери зловживають митними кодексами ЄС.

ЄС, як вказано, хоче розширити використання "пункту про заборону на постачання до росії" у наступному пакеті санкцій.

Це зобов'яже дочірні компанії компаній ЄС у третіх країнах заборонити реекспорт певних товарів до росії, включаючи товари подвійного призначення для військових цілей, а також боєприпаси та вогнепальну зброю.

Декілька держав-членів працюють над ідеєю "всеосяжного" пункту, що застосовується або до товарів для поля бою, або до більш широкого спектру забороненого експорту, заявили три дипломати ЄС.

Цей пункт дозволить митникам затримувати вантажі, якщо пункт призначення видається нелогічним, наприклад, перетин росії для досягнення країн Центральної Азії.

Очікується, що до санкційного списку ЄС буде додано не менше ніж 45 суден, оскільки західні союзники G7 прагнуть посилити стелю цін на російську нафту, повідомило одне джерело.

Західні країни також починають тиснути на країни, у яких зареєстровані танкери, повідомили джерела.

росія наростила потужність тіньового нафтового флоту на близько 70% за рік попри санкції Заходу - FT14.10.24, 11:59 • 16789 переглядiв

Декілька країн, а також Європейська комісія мають намір ще більше обмежити імпорт інших енергоносіїв до Європи з росії, включаючи імпорт скрапленого природного газу (СПГ), який збільшився останніми місяцями.

Бельгія, Франція та інші країни звернулися до Єврокомісії з проханням запропонувати способи покращення відстеження російського СПГ у блоці.

Також ведуться обговорення про зміну вимоги про те, що заморожування активів російського центрального банку, найбільша окрема західна санкція проти москви, має поновлюватись європейськими столицями кожні шість місяців, повідомили джерела.

Підготовка ведеться в очікуванні зміни позиції Вашингтона у разі переобрання Трампу.

Будь-яке пом'якшення з боку Вашингтона поставить Європу у скрутне становище, оскільки саме Сполучені Штати, які мають широкі повноваження щодо покарання за порушення санкцій у всьому світі, насамперед забезпечують дотримання правил.

Наразі ЄС намагається знайти власні засоби для посилення правозастосування та посилення своїх обмежень щодо росії.

Том Кітінг з аналітичного центру Royal United Services Institute сказав, що європейські політики готували "автономні європейські санкції, розглядаючи можливість президентства Трампа", але їм доведеться посилити їхнє виконання.

Представник кампанії Трампа сказав, що "слабкий порядок денний президента Джо Байдена ... надихнув наших супротивників, призвів до війни в Україні", критикуючи кандидата в президенти від Демократичної партії Камалу Гарріс як "небезпечно ліберальну", не виклавши своєї позиції щодо санкцій.

Під час останнього президентства Трампа Сполучені Штати скасували міжнародну угоду з Іраном щодо його ядерної програми та в односторонньому порядку відновили санкції, залишивши Європу у скрутному становищі. Тепер європейські чиновники побоюються, що подібний поворот щодо росії може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції москви, сказали двоє з джерел видання.

Європейські дипломати почекають до кінця року, перш ніж серйозно обговорювати нові обмеження, перш ніж Польща візьме на себе шестимісячне ротаційне головування в ЄС.

Угорщина нині головує у Раді ЄС та тягне із санкціями. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав шквал критики за зустріч із російським диктатором володимиром путіним у москві, яку Будапешт представив як "миротворчу місію".

ЄС планує відновити дискусії про санкції проти рф після головування Угорщини - Politico21.10.24, 09:13 • 25765 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Камала Гарріс
Дональд Трамп
Європейський Союз
Джо Байден
Сполучені Штати
Угорщина
Віктор Орбан
Іран
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58