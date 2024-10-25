ЄС готується посилити санкції проти рф, побоюючись дій Трампа - Reuters

Європейські дипломати готуються підкріпити санкції проти росії, очікуючи, що повернення колишнього президента США Дональда Трампа може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції москви, з посиланням на джерела, обізнані про хід обговорень, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Переговори між офіційними особами та послами ЄС, як зазначено, зосереджені на кількох ініціативах, які "дозволять забезпечити збереження європейських санкцій у довгостроковій перспективі, підкріплюючи їх жорсткішим застосуванням, навіть якщо Вашингтон змінить тактику".

Можливі кроки, як повідомляється з посиланням на джерела, включають "всеосяжні" положення для виявлення та зупинення підозрілих поставок товарів, призначених для росії, та ширші обмеження на постачання нафти.

Декілька країн, як зазначається, обговорюють посилення "неправильного маркування" продукції, призначеної для росії, прагнучи більш точних описів. Країни Балтії, що межують із росією, давно скаржаться, що експортери зловживають митними кодексами ЄС.

ЄС, як вказано, хоче розширити використання "пункту про заборону на постачання до росії" у наступному пакеті санкцій.

Це зобов'яже дочірні компанії компаній ЄС у третіх країнах заборонити реекспорт певних товарів до росії, включаючи товари подвійного призначення для військових цілей, а також боєприпаси та вогнепальну зброю.

Декілька держав-членів працюють над ідеєю "всеосяжного" пункту, що застосовується або до товарів для поля бою, або до більш широкого спектру забороненого експорту, заявили три дипломати ЄС.

Цей пункт дозволить митникам затримувати вантажі, якщо пункт призначення видається нелогічним, наприклад, перетин росії для досягнення країн Центральної Азії.

Очікується, що до санкційного списку ЄС буде додано не менше ніж 45 суден, оскільки західні союзники G7 прагнуть посилити стелю цін на російську нафту, повідомило одне джерело.

Західні країни також починають тиснути на країни, у яких зареєстровані танкери, повідомили джерела.

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Декілька країн, а також Європейська комісія мають намір ще більше обмежити імпорт інших енергоносіїв до Європи з росії, включаючи імпорт скрапленого природного газу (СПГ), який збільшився останніми місяцями.

Бельгія, Франція та інші країни звернулися до Єврокомісії з проханням запропонувати способи покращення відстеження російського СПГ у блоці.

Також ведуться обговорення про зміну вимоги про те, що заморожування активів російського центрального банку, найбільша окрема західна санкція проти москви, має поновлюватись європейськими столицями кожні шість місяців, повідомили джерела.

Підготовка ведеться в очікуванні зміни позиції Вашингтона у разі переобрання Трампу.

Будь-яке пом'якшення з боку Вашингтона поставить Європу у скрутне становище, оскільки саме Сполучені Штати, які мають широкі повноваження щодо покарання за порушення санкцій у всьому світі, насамперед забезпечують дотримання правил.

Наразі ЄС намагається знайти власні засоби для посилення правозастосування та посилення своїх обмежень щодо росії.

Том Кітінг з аналітичного центру Royal United Services Institute сказав, що європейські політики готували "автономні європейські санкції, розглядаючи можливість президентства Трампа", але їм доведеться посилити їхнє виконання.

Представник кампанії Трампа сказав, що "слабкий порядок денний президента Джо Байдена ... надихнув наших супротивників, призвів до війни в Україні", критикуючи кандидата в президенти від Демократичної партії Камалу Гарріс як "небезпечно ліберальну", не виклавши своєї позиції щодо санкцій.

Під час останнього президентства Трампа Сполучені Штати скасували міжнародну угоду з Іраном щодо його ядерної програми та в односторонньому порядку відновили санкції, залишивши Європу у скрутному становищі. Тепер європейські чиновники побоюються, що подібний поворот щодо росії може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції москви, сказали двоє з джерел видання.

Європейські дипломати почекають до кінця року, перш ніж серйозно обговорювати нові обмеження, перш ніж Польща візьме на себе шестимісячне ротаційне головування в ЄС.

Угорщина нині головує у Раді ЄС та тягне із санкціями. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав шквал критики за зустріч із російським диктатором володимиром путіним у москві, яку Будапешт представив як "миротворчу місію".

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