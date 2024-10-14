росія наростила потужність тіньового нафтового флоту на близько 70% за рік попри санкції Заходу - FT

росія збільшила потужність свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70 відсотків у річному обчисленні, попри нещодавні обмеження щодо страховиків та судноплавних компаній, що дозволяли москві обійти західні санкції, показали нові дослідження, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Обсяг російської нафти, що транспортується танкерами, що погано обслуговуються і недостатньо застраховані, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року, згідно з звітом, опублікованим Київською школою економіки (KSE) у понеділок.

Згідно з даними KSE, к червні 2024 року 70 відсотків російської морської нафти перевозилося тіньовим флотом, на формування якого росія, за оцінками, витратила 10 мільярдів доларів. Це, як повідомляється, включало 89 відсотків від загального обсягу поставок сирої нафти росією, більшість з яких торгувалася вище за цінову стелю в 60 доларів за барель з середини 2023 року, і 38 відсотків експорту нафтопродуктів з росії.

Ця тенденція намітилася на тлі того, що США, Канада, Японія та європейські союзники все частіше націлюються на глобальних страховиків та судновласників у спробі обмежити здатність москви отримувати прибутки для своєї війни в Україні. Вони також додали до санкційного списку компанії та окремі судна, пов'язані з російським тіньовим флотом, зауважує видання.

"Санкції проти танкерів виявилися досить ефективними, але кампанія щодо їх внесення у список була занадто обмеженою, щоб фактично приборкати тіньовий флот росії", - сказав Бенджамін Гільгеншток, один із авторів звіту KSE.

Він додав, що санкції слід використовувати "систематично" для забезпечення виконання вимог про належне страхування від розливів нафти і, таким чином, "усунення серйозної та невідкладної екологічної загрози, що йде від тіньового флоту".

Багато з цих суден регулярно, як зауважується, курсують у жвавих європейських водах, включаючи Балтійське море, Данські протоки та Гібралтарську протоку, що збільшує ризик екологічних катастроф для ЄС та сусідніх країн.

KSE пропонує створити "вільні від тіні" зони у європейських водах для зниження цих ризиків. Інакше катастрофа просто "чекає свого часу на порозі Європи", стверджується у звіті. "Слабка ланка в нормативно-правовій базі разом із різко розширеною роллю тіньових танкерів у торгівлі російською нафтою означає, що масштабна екологічна катастрофа - лише питання часу", - ідеться у звіті

Автори звіту KSE стверджують, що у разі виникнення проблем європейські держави можуть зіткнутися з витратами на очищення, що сягають мільярдів євро.

Декілька аварій за участю тіньових суден, пов'язаних з росією, вже сталося. У березні цього року 15-річний тіньовий танкер Andromeda Star зіткнувся з іншим судном неподалік Данії. Нафта не розлилася, оскільки він прямував до росії, розвантажений.

За останні два роки чотири російські судна тіньового флоту втратили потужність двигуна, включаючи інциденти в Дарданеллах і Данських протоках.

Судна тіньового флоту, які перевозили нафту від інших санкціонованих продавців, також зіткнулися з поломками двигунів, що виявило проблеми з обслуговуванням та вибухами. У травні 2023 року 27-річне судно під прапором Габона з вантажопідйомністю 700 000 барелів, яке використовувалося для перевезення іранської нафти, постраждало від великого вибуху неподалік Індонезії. На той час воно було порожнім.

Декілька суден тіньового флоту були залучені до розливів нафти, деякі з них зникли з місця події, завдавши шкоди навколишньому середовищу. У 2019 році 23-річний Ceres I, який раніше брав участь у торгівлі іранською нафтою, зіткнувся з іншим танкером неподалік Сінгапуру, вимкнув сигнал і спробував зникнути, перш ніж його спіймала берегова охорона Малайзії, вказує видання.

44 країни схвалили план боротьби проти російського тіньового нафтового флоту - прем'єр Британії