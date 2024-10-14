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россия нарастила мощность теневого нефтяного флота на около 70% за год, несмотря на санкции Запада - FT

россия нарастила мощность теневого нефтяного флота на около 70% за год, несмотря на санкции Запада - FT

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 08:59  •  8512 просмотра

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Объем российской нефти, перевозимой теневым флотом, вырос с 2,4 до 4,1 млн баррелей в день. 70% российской морской нефти транспортируется плохо обслуживаемыми и недостаточно застрахованными танкерами.

россия увеличила мощность своего теневого флота нефтяных танкеров почти на 70 процентов в годовом исчислении, несмотря на недавние ограничения в отношении страховщиков и судоходных компаний, которые позволяли москве обойти западные санкции, показали новые исследования, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Объем российской нефти, транспортируемой плохо обслуживаемыми и недостаточно застрахованными танкерами, увеличился с 2,4 млн баррелей в день в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года, согласно отчету, опубликованному Киевской школой экономики (KSE) в понедельник.

Согласно данным KSE, к июню 2024 года 70 процентов российской морской нефти перевозилось теневым флотом, на формирование которого россия, по оценкам, потратила 10 миллиардов долларов. Это, как сообщается, включало 89 процентов от общего объема поставок сырой нефти россией, большинство из которых торговалось выше ценового потолка в 60 долларов за баррель с середины 2023 года, и 38 процентов экспорта нефтепродуктов из россии.

Эта тенденция наметилась на фоне того, что США, Канада, Япония и европейские союзники все чаще нацеливаются на глобальных страховщиков и судовладельцев в попытке ограничить способность москвы получать прибыль для своей войны в Украине. Они также добавили в санкционный список компании и отдельные суда, связанные с российским теневым флотом, отмечает издание.

"Санкции против танкеров оказались достаточно эффективными, но кампания по их внесению в список была слишком ограниченной, чтобы фактически обуздать теневой флот россии", - сказал Бенджамин Хильгеншток, один из авторов отчета KSE.

Он добавил, что санкции следует использовать "систематически" для обеспечения выполнения требований о надлежащем страховании от разливов нефти и, таким образом, "устранения серьезной и неотложной экологической угрозы, исходящей от теневого флота".

Многие из этих судов регулярно, как отмечается, курсируют в оживленных европейских водах, включая Балтийское море, Датские проливы и Гибралтарский пролив, что увеличивает риск экологических катастроф для ЕС и соседних стран.

KSE предлагает создать "свободные от тени" зоны в европейских водах для снижения этих рисков. Иначе катастрофа просто "ждет своего часа на пороге Европы", утверждается в отчете. "Слабое звено в нормативно-правовой базе вместе с резко расширенной ролью теневых танкеров в торговле российской нефтью означает, что масштабная экологическая катастрофа - лишь вопрос времени", - говорится в отчете

Авторы отчета KSE утверждают, что в случае возникновения проблем европейские государства могут столкнуться с затратами на очистку, достигающими миллиардов евро.

Несколько аварий с участием теневых судов, связанных с россией, уже произошло. В марте этого года 15-летний теневой танкер Andromeda Star столкнулся с другим судном недалеко от Дании. Нефть не разлилась, поскольку он направлялся в россию, разгруженный.

За последние два года четыре российских судна теневого флота потеряли мощность двигателя, включая инциденты в Дарданеллах и Датских проливах.

Суда теневого флота, которые перевозили нефть от других санкционированных продавцов, также столкнулись с поломками двигателей, что выявило проблемы с обслуживанием и взрывами. В мае 2023 года 27-летнее судно под флагом Габона с грузоподъемностью 700 000 баррелей, которое использовалось для перевозки иранской нефти, пострадало от крупного взрыва недалеко от Индонезии. К тому времени оно было пустым.

Несколько судов теневого флота были вовлечены в разливы нефти, некоторые из них исчезли с места происшествия, нанеся ущерб окружающей среде. В 2019 году 23-летний Ceres I, который ранее участвовал в торговле иранской нефтью, столкнулся с другим танкером недалеко от Сингапура, выключил сигнал и попытался скрыться, прежде чем его поймала береговая охрана Малайзии, указывает издание.

44 страны одобрили план борьбы против российского теневого нефтяного флота - премьер Британии19 июля 2024, 12:10 • 19510 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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