Более 1000 паломников погибли на фоне сильной жары во время хаджа

Число погибших во время хожу в Саудовской Аравии в этом году превысило 1000 человек, причем более половины из них - незарегистрированные верующие, совершившие паломничество в условиях экстремальной жары.