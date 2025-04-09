Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.
Президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%.
В Малайзии произошел мощный взрыв на газопроводе в Путра-Хайтс, вблизи Куала-Лумпур. Более 100 человек пострадали, более 60 госпитализированы, повреждены дома.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 1000 человек в Мьянме, еще больше получили ранения. Также, землетрясение затронуло Таиланд, где есть погибшие и пропавшие без вести.
Министр агрополитики Виталий Коваль заявил об отсутствии угроз для посевной кампании и увеличении посевов пшеницы. Украина экспортирует агропродукцию в ЕС, Африку и Азию.
Малайзия возобновляет поиски самолета MH370, пропавшего в 2014 году с 239 людьми на борту. Частная компания Ocean Infinity проведет поиски на площади 15 тыс. км² по принципу "нет результата - нет оплаты".
Импорт нефти из РФ в Китай вырос на 1% и достиг рекордных 108,5 млн тонн в 2024 году. В то же время поставки из Саудовской Аравии упали на 9%, а общий импорт нефти в Китай снизился на 1,9%.
США ввели санкции против почти 100 субъектов, связанных с военной машиной рф. Под ограничения попали банки, оборонные предприятия, иностранные компании и отдельные лица.
В Норвегии автобус с иностранными туристами сошел с трассы E10 и оказался в воде, три человека погибли. Среди пассажиров были граждане 8 стран, 11 человек госпитализированы, спасательная операция продолжается.
Семь балканских стран охватили сильные снегопады и ураганы, что привело к транспортному коллапсу. В Боснии 150 тысяч домов остались без света, а город Дрвар полностью отрезан от мира.
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому торговому пакту, включающему 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Страна получит доступ к льготным торговым условиям с восемью участниками соглашения.
В пятницу Китай высказал претензии к Филиппинам, обвинив их в провокациях в спорных водах Южно-Китайского моря.
В результате сильных наводнений на границе Таиланда и Малайзии погиб 31 человек, сотни тысяч эвакуированы. Метеорологи предупреждают о дальнейших дождях и муссонных ветрах до конца недели.
В провинции Наратхиват из-за трехдневных проливных дождей погиб студент. Более 2700 местных жителей эвакуированы, а метеорологи предупреждают о продлении осадков до декабря.
КНР публикует обновленную карту города Саньша с новыми обозначениями районов Парасель и Спратли. Эти территории являются предметом территориальных споров между Китаем и пятью соседними странами.
Эксперты КНИИСЭ обнаружили, что российская ракета Х-69 создана из компонентов различных типов вооружения. В составе ракеты найдены иностранные детали из США, Германии, Тайваня, Китая и Малайзии.
Индия блокирует вступление Турции в БРИКС из-за ее тесных отношений с Пакистаном. Эрдоган стремится присоединиться к альянсу для укрепления «стратегической автономии» и демонстрации своего влияния на международной арене.
Администрация Байдена планирует ввести санкции против посредников, поставляющих россии критические материалы для армии. Новые ограничения будут объявлены на следующей неделе.
Объем российской нефти, перевозимой теневым флотом, вырос с 2,4 до 4,1 млн баррелей в день. 70% российской морской нефти транспортируется плохо обслуживаемыми и недостаточно застрахованными танкерами.
По данным Bloomberg, экспорт запрещенных товаров из Индии в россию значительно вырос, достигнув 95 млн долларов в июле. Почти пятая часть чувствительных технологий для российского ВПК поступает через Индию.
ЕС рассматривает санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф, и поставки из Юго-Восточной Азии.
Филиппины и Китай обменялись обвинениями после столкновения их самолетов над спорной территорией Южно-Китайского моря.
Группу The 1975 обвиняют в нарушении контракта после выступления на фестивале в Куала-Лумпуре. Вокалист критиковал анти-ЛГБТ-законы Малайзии, что привело к отмене мероприятия и судебному иску на 2,4 млн долларов.
Глава МИД заявил, что россии не удастся избежать ответственности за сбивание самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в 2014 году, и весь командный состав должен быть привлечен к ответственности.
Число погибших во время хожу в Саудовской Аравии в этом году превысило 1000 человек, причем более половины из них - незарегистрированные верующие, совершившие паломничество в условиях экстремальной жары.
Малайзия готовится присоединиться к БРИКС, группе развивающихся стран, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим.
Филиппинский корабль и китайское судно столкнулись вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море, причем Китай обвинил филиппинское судно в незаконном вхождении в этот район и принял против него меры контроля.
Малайзия построит контейнерный порт на базе искусственного интеллекта стоимостью 425 миллионов долларов вблизи Куала-Лумпура, чтобы удовлетворить меняющиеся требования цепочки поставок и повысить качество логистических услуг.
Сегодня, девятого июня, все жители нашей планеты, которые уважают дружбу между людьми и понимают ее ценность, могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня друзей. Это неофициальное мероприятие было начато в 1930-х годах двадцатого века