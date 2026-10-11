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Индонезия эвакуировала восемь орангутанов после пожаров на Борнео

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

В Индонезии восьмерых орангутанов переместили в заповедный лес после пожаров на Борнео. С августа спасено 46 животных.

Индонезия эвакуировала восемь орангутанов после пожаров на Борнео
Фото: Marc Ancrenaz

В воскресенье власти Индонезии и защитники природы сообщили об успешном перемещении восьми орангутанов в безопасное место после того, как лесные пожары на острове Борнео уничтожили среду обитания этих находящихся под угрозой исчезновения приматов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что Индонезия борется с сильнейшими за последние 11 лет лесными пожарами, охватившими преимущественно острова Суматра и Борнео; правительство предупредило, что пожары могут продолжаться до ноября, усиливаясь из-за погодного явления Эль-Ниньо.

Среди спасенных в период с августа по сентябрь животных были три пары матерей с детенышами и два самца-подростка; их вывезли из нескольких разных мест, говорится в совместном заявлении правительства Индонезии и природоохранного фонда Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI).

"Ожидается, что перемещение в заповедный лес Бату-Нямбу даст этим восьми орангутанам шанс вернуться к жизни в естественных условиях", — говорится в сообщении.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), орангутаны — это человекообразные обезьяны, находящиеся на грани полного исчезновения; в дикой природе они встречаются только на островах Борнео и Суматра (Юго-Восточная Азия), причем Индонезия является домом для всех трех признанных видов этих животных. Численность их популяций сократилась из-за вырубки лесов, пожаров и браконьерства.

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Операция по перемещению длилась шесть часов на автомобиле, час на лодках и еще два часа пешком; орангутанов перевозили в клетках, закрепленных на бамбуковых жердях. Перед транспортировкой специалисты YIARI проверили состояние здоровья животных.

По словам руководителя Агентства охраны природных ресурсов Западного Калимантана Мурлан Дамерии Пане, с августа это ведомство совместно с YIARI спасло 46 орангутанов, пострадавших от пожаров.

В период с января по июль текущего года пожары в Индонезии уничтожили около 202 000 гектаров (500 000 акров) территории. Официальные данные за последующие месяцы еще не опубликованы, однако, по оценкам неправительственных организаций, с тех пор огонь уничтожил как минимум еще 600 000 гектаров леса. Дым от пожаров вызвал 175 000 случаев заболеваний дыхательных путей в Индонезии; смог также распространился на соседние Сингапур и Малайзию, где в пятницу закрыли немало школ из-за ухудшения качества воздуха.

Напомним

Как сообщал УНН, лесные пожары в Индонезии охватывают важную исследовательскую территорию, где изучают орангутанов острова Борнео, и теперь угрожают известному научному лагерю — месту проведения одного из самых продолжительных в мире исследований диких человекообразных обезьян.

Антонина Туманова

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