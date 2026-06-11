Ливни и оползни в Индонезии угрожают исчезновением тапанульских орангутанов

Четыре дня экстремальных осадков и оползней на индонезийской Суматре, согласно данным исследования, еще больше приблизили к вымиранию редчайший в мире вид человекообразных обезьян. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

По оценкам исследователей, в результате стихийного бедствия в ноябре прошлого года погибли 58 тапанульских орангутанов — около 7% от общей популяции, которая насчитывает менее 800 особей и находится под критической угрозой исчезновения.

Эти цифры являются консервативными и не учитывают повреждения лесного полога из-за дождей или сокращения доступности пищи, отмечают авторы исследования, опубликованного в среду.

Циклон "Сеньяр" в конце ноября опустошил Суматру, вызвав самое смертоносное стихийное бедствие в Юго-Восточной Азии в 2025 году, в результате которого погибло более тысячи человек.

По мнению авторов, результаты исследования свидетельствуют, что экстремальные осадки могут напрямую угрожать выживанию популяций человекообразных обезьян.

Впрочем, масштабы ущерба, нанесенного дикой природе острова, оценить гораздо сложнее.

Эксперты по охране природы ранее заметили, что после урагана количество наблюдений тапанульских орангутанов резко уменьшилось, что породило предположение, что животных могли смыть паводки и оползни.

Исследователи заявили, что население Земли уже превысило предел устойчивого существования

Профессор Эрик Мейярд, исполнительный директор организации Borneo Futures в Брунее и один из авторов исследования, еще в декабре заявлял BBC, что циклон "Сеньяр", вероятно, унес жизни около 35 орангутанов. Тогда он назвал это "серьезным ударом по популяции".

Его новая оценка — 58 погибших животных — значительно превышает предыдущую.

Через несколько недель после циклона гуманитарные работники рассказали BBC, что в селе Пуло Паккат в центральном районе Тапанули нашли полузасыпанное грязью и древесиной тело животного, которое они посчитали тапанульским орангутаном.

Циклон "Сеньяр" уничтожил огромные площади лесов на Суматре.

Исследователи отметили, что циклон был аномальным явлением, однако существенную роль в его последствиях сыграло изменение климата, вызванное деятельностью человека.

Они также подчеркнули, что частота и интенсивность экстремальных осадков в регионе, вероятно, будут расти и в дальнейшем, что составит серьезную угрозу для выживания тапанульских орангутанов и их среды обитания.

Исследования показывают, что вид, открытый только в 2017 году, может полностью исчезнуть, если ежегодно будет терять более 1% своей популяции.

Индонезийское правительство временно приостановило крупные проекты в районе Батанг-Тору — заповедном лесу на Суматре. Речь идет о добыче полезных ископаемых, расширении плантаций масличной пальмы и гидроэнергетических проектах. Это дало исследователям редкую возможность более детально оценить экологические риски, с которыми сталкивается этот вид.

Авторы отчета подчеркивают, что разрушения, вызванные циклоном "Сеньяр", демонстрируют чрезвычайную уязвимость тапанульских орангутанов.

В Киевской области создадут новую охранную зону для краснокнижного орлана-белохвоста