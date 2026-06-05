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В Киевской области создадут новую охранную зону для краснокнижного орлана-белохвоста

Киев • УНН

 • 428 просмотра

В Тетеревском лесничестве обнаружили гнездо орлана-белохвоста. Лесоводы прекратили работы и готовят документы для создания новой охранной зоны.

В Киевской области создадут новую охранную зону для краснокнижного орлана-белохвоста

В Тетеревском надлесничестве в Киевской области создадут новую охранную зону вокруг только что обнаруженного гнезда орлана-белохвоста. Ученые подтвердили, что редкие птицы выводят там потомство, поэтому лесоводы уже прекратили любые работы на этом участке. Об этом сообщает ГП "Леса Украины", пишет УНН.

В Киевской области продолжается мониторинг мест обитания краснокнижных видов птиц совместно с WWF-Украина и учеными Киевского зоопарка. Исследования возобновились еще в начале весны с началом возвращения птиц с зимовки

— говорится в сообщении.

За это время специалисты проверили, вернулись ли птицы в свои гнезда, а также искали новые места гнездования.

На данный момент в Тетеревском надлесничестве действует 12 охранных зон для краснокнижных птиц — черного аиста, змееяда, малого подорлика и серого журавля. Во все гнезда птицы этой весной вернулись.

На днях в лес повторно выехал научный сотрудник отдела "Птицы" Киевского зоопарка Александр Панчук, чтобы проверить, появилось ли у птиц потомство.

За день успели проверить несколько гнезд, и у нас есть радостная новость. На гнездовьях черного аиста уже появились на свет новые птенцы. Они вылупились ориентировочно в конце мая. Сколько их, пока подсчитать трудно, так как птица надежно охраняет потомство

— говорит ученый.

Не менее важным результатом мониторинга этого года стало подтверждение гнездования еще одной краснокнижной птицы — орлана-белохвоста — на новом участке леса!

Весной мы зафиксировали новое гнездо орлана-белохвоста. Чтобы занести его в охранную зону, птица должна там поселиться и вырастить новое потомство. Гнездование подтвердилось, птенцы растут. Они уже довольно крупные, так как появляются на свет раньше всех — в апреле. Совместно с WWF-Украина готовим обоснование для создания охранной зоны

— рассказывает Александр Панчук.

Охранная зона вокруг гнезда орлана-белохвоста предусматривает ограничение лесохозяйственной деятельности в радиусе 500 метров в период гнездования и 100 метров постоянно. Хотя официально она еще не создана, лесоводы Тетеревского надлесничества уже воздерживаются от работ, которые могут беспокоить птиц в период выращивания потомства.

После подготовки научного обоснования лесоводы завершат оформление необходимых документов и передадут их в Киевскую ОВА, которая должна принять решение о создании новой охранной зоны.

Впереди еще один важный этап мониторинга. Через три недели ученые и природоохранники планируют провести кольцевание птенцов. Орнитологи установят на лапки молодых птиц специальные кольца с уникальными номерами. В будущем это поможет отследить маршруты их миграций и узнать, где они зимуют.

Мониторинг мест обитания краснокнижных птиц в Тетеревском надлесничестве проводится ежегодно в период активного размножения птиц. Главная цель — сохранение аборигенных видов птиц, численность которых сокращается, в частности из-за влияния хозяйственной деятельности человека. Это яркий пример того, как лесоводы и экологическое сообщество могут эффективно сотрудничать и говорить на одном языке ради сохранения природы.

россия нанесла окружающей среде Украины ущерб на 6,9 триллиона гривен05.06.26, 11:48 • 2878 просмотров

Ольга Розгон

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