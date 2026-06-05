россия нанесла окружающей среде Украины ущерб на 6,9 триллиона гривен

С 2022 года ущерб украинской окружающей среде из-за вооруженной агрессии россии оценивается в 6,9 триллиона гривен. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Во Всемирный день охраны окружающей среды стоит говорить прямо: Россия с 2014 года ведет войну на уничтожение всего живого. Враг сознательно сделал мишенью украинскую природу, грубо перечеркивая право каждого человека на безопасную окружающую среду. Цифры ущерба только с 2022 года шокируют — 6,9 триллиона гривен

Чиновник подчеркнул, что из этой суммы почти 4 триллиона гривен приходятся на уничтоженные и поврежденные природоохранные территории. Еще около 2 триллионов — загрязненные почвы.

Но за этими цифрами — то, что невозможно измерить деньгами. Это украденное лето на Черном море, где из-за обстрелов портов разливы нефтепродуктов на площади до 800 квадратных километров уничтожают морские экосистемы. Это базовое право человека — иметь доступ к чистой воде. Достаточно вспомнить российскую атаку на Днестровскую ГЭС, когда из-за утечки масел под угрозой оказалось питьевое водоснабжение для сотен тысяч людей в Украине и Молдове. Это удары туда, где последствия ощущаются сильнее и дольше всего