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россия нанесла окружающей среде Украины ущерб на 6,9 триллиона гривен

Киев • УНН

 • 1884 просмотра

С 2022 года ущерб окружающей среде от агрессии рф составляет 6,9 триллиона гривен. Больше всего пострадали заповедные территории и украинские почвы.

россия нанесла окружающей среде Украины ущерб на 6,9 триллиона гривен

С 2022 года ущерб украинской окружающей среде из-за вооруженной агрессии россии оценивается в 6,9 триллиона гривен. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Во Всемирный день охраны окружающей среды стоит говорить прямо: Россия с 2014 года ведет войну на уничтожение всего живого. Враг сознательно сделал мишенью украинскую природу, грубо перечеркивая право каждого человека на безопасную окружающую среду. Цифры ущерба только с 2022 года шокируют — 6,9 триллиона гривен

— заявил Дмитрий Лубинец.

Чиновник подчеркнул, что из этой суммы почти 4 триллиона гривен приходятся на уничтоженные и поврежденные природоохранные территории. Еще около 2 триллионов — загрязненные почвы.

Но за этими цифрами — то, что невозможно измерить деньгами. Это украденное лето на Черном море, где из-за обстрелов портов разливы нефтепродуктов на площади до 800 квадратных километров уничтожают морские экосистемы. Это базовое право человека — иметь доступ к чистой воде. Достаточно вспомнить российскую атаку на Днестровскую ГЭС, когда из-за утечки масел под угрозой оказалось питьевое водоснабжение для сотен тысяч людей в Украине и Молдове. Это удары туда, где последствия ощущаются сильнее и дольше всего

— подчеркнул Дмитрий Лубинец.

РФ с начала войны более 13,5 тысяч раз применяла химвещества против Сил обороны Украины — Генштаб03.06.26, 20:11 • 3082 просмотра

Алла Киосак

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