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Из-за атаки рф на Киевщине известно о погибших возле железнодорожной платформы - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 8815 просмотра

В результате ночной массированной атаки рф на логистическую инфраструктуру Киевщины, предварительно, есть погибшие, обнаруженные возле железнодорожной платформы. Движение поездов приостанавливалось, продолжаются восстановительные работы в Броварском районе.

Из-за атаки рф на Киевщине известно о погибших возле железнодорожной платформы - Укрзализныця

В Киевской области в результате ночной массированной атаки рф, по оперативной информации, есть погибшие, которых обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров, сообщили в среду в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

"После ужасной ночной атаки на логистическую инфраструктуру в Киевской области продолжается работа оперативных служб и восстановительные работы в Броварском районе, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, есть погибшие, которых обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров

- сообщили в Укрзализныце.

По данным УЗ, во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры поездов эвакуировались. "Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и просим прощения за возможные сбои в графике", - указали в УЗ.

В Киевской области в результате массированной атаки рф погибли 14 человек, еще 27 ранены05.08.26, 07:20 • 26490 просмотров

Юлия Шрамко

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