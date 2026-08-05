Из-за атаки рф на Киевщине известно о погибших возле железнодорожной платформы - Укрзализныця
Киев • УНН
В результате ночной массированной атаки рф на логистическую инфраструктуру Киевщины, предварительно, есть погибшие, обнаруженные возле железнодорожной платформы. Движение поездов приостанавливалось, продолжаются восстановительные работы в Броварском районе.
В Киевской области в результате ночной массированной атаки рф, по оперативной информации, есть погибшие, которых обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров, сообщили в среду в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Детали
"После ужасной ночной атаки на логистическую инфраструктуру в Киевской области продолжается работа оперативных служб и восстановительные работы в Броварском районе, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
По оперативной информации, есть погибшие, которых обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров
По данным УЗ, во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры поездов эвакуировались. "Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и просим прощения за возможные сбои в графике", - указали в УЗ.
В Киевской области в результате массированной атаки рф погибли 14 человек, еще 27 ранены05.08.26, 07:20 • 26490 просмотров