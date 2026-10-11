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Індонезія евакуювала вісім орангутанів після пожеж на Борнео

Київ • УНН

 • 1622 перегляди

В Індонезії вісьмох орангутанів перемістили до заповідного лісу після пожеж на Борнео. Із серпня врятовано 46 тварин.

Індонезія евакуювала вісім орангутанів після пожеж на Борнео
Фото: Marc Ancrenaz

У неділю влада Індонезії та природоохоронці повідомили про успішне переміщення восьми орангутанів у безпечне місце після того, як лісові пожежі на острові Борнео знищили середовище існування цих приматів, що перебувають під загрозою зникнення, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що Індонезія бореться з найсильнішими за останні 11 років лісовими пожежами, що охопили переважно острови Суматра та Борнео; уряд попередив, що пожежі можуть тривати до листопада, посилюючись через погодне явище Ель-Ніньйо.

Серед врятованих у період із серпня по вересень тварин були три пари матерів із дитинчатами та два самці-підлітки; їх вивезли з кількох різних місць, йдеться у спільній заяві уряду Індонезії та природоохоронного фонду Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI).

"Очікується, що переміщення до заповідного лісу Бату-Нямбу дасть цим восьми орангутанам шанс повернутися до життя в природних умовах", — зазначається в повідомленні.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), орангутани — це людиноподібні мавпи, що перебувають на межі повного зникнення; у дикій природі вони зустрічаються лише на островах Борнео та Суматра (Південно-Східна Азія), причому Індонезія є домівкою для всіх трьох визнаних видів цих тварин. Чисельність їхніх популяцій скоротилася через вирубку лісів, пожежі та браконьєрство.

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Операція з переміщення тривала шість годин на автомобілі, годину на човнах і ще дві години пішки; орангутанів транспортували в клітках, закріплених на бамбукових жердинах. Перед перевезенням фахівці YIARI перевірили стан здоров'я тварин.

За словами керівника Агентства охорони природних ресурсів Західного Калімантану Мурлан Дамерії Пане, з серпня це відомство спільно з YIARI врятувало 46 орангутанів, що постраждали від пожеж.

У період із січня по липень поточного року пожежі в Індонезії знищили близько 202 000 гектарів (500 000 акрів) території. Офіційних даних за наступні місяці ще не оприлюднено, однак, за оцінками неурядових організацій, відтоді вогонь знищив щонайменше ще 600 000 гектарів лісу. Дим від пожеж спричинив 175 000 випадків захворювань дихальних шляхів в Індонезії; смог також поширився на сусідні Сінгапур і Малайзію, де в п’ятницю закрили чимало шкіл через погіршення якості повітря.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, лісові пожежі в Індонезії охоплюють важливу дослідницьку територію, де вивчають орангутанів острова Борнео, і тепер загрожують відомому науковому табору — місцю проведення одного з найтриваліших у світі досліджень диких людиноподібних мавп.

Антоніна Туманова

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