Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.
Лідер Китаю відвідає три країни Південно-Східної Азії для зміцнення економічних зв'язків. Візит відбувається на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.
Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.
У Малайзії стався потужний вибух на газопроводі в Путра-Хайтс, поблизу Куала-Лумпур. Понад 100 людей постраждали, більше 60 госпіталізовано, пошкоджено будинки.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Землетрус магнітудою 7,7 забрав життя понад 1000 людей у М'янмі, ще більше отримали поранення. Також, землетрус зачепив Таїланд, де є загиблі та зниклі безвісти.
Міністр агрополітики Віталій Коваль заявив про відсутність загроз для посівної кампанії та збільшення посівів пшениці. Україна експортує агропродукцію в ЄС, Африку та Азію.
Малайзія відновлює пошуки літака MH370, що зник у 2014 році з 239 людьми на борту. Приватна компанія Ocean Infinity проведе пошуки на площі 15 тис. км² за принципом "немає результату - немає оплати".
Імпорт нафти з рф до Китаю зріс на 1% і досяг рекордних 108,5 млн тонн у 2024 році. Водночас поставки з Саудівської Аравії впали на 9%, а загальний імпорт нафти до Китаю знизився на 1,9%.
США запровадили санкції проти майже 100 суб'єктів, пов'язаних з військовою машиною рф. Під обмеження потрапили банки, оборонні підприємства, іноземні компанії та окремі особи.
В Норвегії автобус з іноземними туристами зійшов з траси E10 і опинився у воді, троє людей загинули. Серед пасажирів були громадяни 8 країн, 11 осіб госпіталізовано, рятувальна операція триває.
Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.
Велика Британія приєдналася до Транстихоокеанського торговельного пакту, що включає 11 країн Азії-Тихоокеанського регіону. Країна отримає доступ до пільгових торговельних умов з вісьмома учасниками угоди.
У п’ятницю Китай висловив претензії до Філіппін, звинувативши їх у провокаціях у спірних водах Південно-Китайського моря.
Внаслідок сильних повеней на кордоні Таїланду та Малайзії загинула 31 людина, сотні тисяч евакуйовані. Метеорологи попереджають про подальші дощі та мусонний вітер до кінця тижня.
У провінції Наратхіват через триденні проливні дощі загинув студент. Понад 2700 місцевих жителів евакуйовано, а метеорологи попереджають про продовження опадів до грудня.
КНР публікує оновлену карту міста Саньша з новими позначеннями районів Парасель і Спратлі. Ці території є предметом територіальних суперечок між Китаєм та п'ятьма сусідніми країнами.
Експерти КНДІСЕ виявили, що російська ракета Х-69 створена з компонентів різних типів озброєння. У складі ракети знайдено іноземні деталі з США, Німеччини, Тайваню, Китаю та Малайзії.
Індія блокує вступ Туреччини до БРІКС через її тісні стосунки з Пакистаном. Ердоган прагне приєднатися до альянсу для зміцнення "стратегічної автономії" та демонстрації свого впливу на міжнародній арені.
Адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти посередників, які постачають росії критичні матеріали для армії. Нові обмеження буде оголошено наступного тижня.
Обсяг російської нафти, що перевозиться тіньовим флотом, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день. 70% російської морської нафти транспортується погано обслуговуваними і недостатньо застрахованими танкерами.
За даними Bloomberg, експорт заборонених товарів з Індії до росії значно зріс, досягнувши 95 млн доларів у липні. Майже п'ята частина чутливих технологій для російського ВПК надходить через Індію.
ЄС розглядає санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф, та постачання з Південно-Східної Азії.
Філіппіни і Китай обмінялися звинуваченнями після зіткнення їхніх літаків над спірною територією Південно-Китайського моря.
Гурт The 1975 звинувачують у порушенні контракту після виступу на фестивалі в Куала-Лумпурі. Вокаліст критикував анти-ЛГБТ-закони Малайзії, що призвело до скасування заходу та судового позову на 2,4 млн доларів.
Глава МЗС заявив, що росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у 2014 році, і весь командний склад має бути притягнутий до відповідальності.
Кількість загиблих під час хаджу в Саудівській Аравії цього року перевищила 1000 осіб, причому більше ніж половина з них - незареєстровані віруючі, які здійснили паломництво в умовах екстремальної спеки.
Малайзія готується приєднатися до БРІКС, групи країн, що розвиваються, заявив прем'єр-міністр Анвар Ібрагім.
Філіппінський корабель і китайське судно зіткнулися поблизу спірних островів Спратлі в Південно-Китайському морі, причому Китай звинуватив філіппінське судно в незаконному входженні в цей район і вжив проти нього заходів контролю.