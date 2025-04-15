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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 550 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26729 перегляди

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Китай заявив, що "небо не впаде", на тлі зростання експорту перед митами Трампа

Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.

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Турне Сі Цзіньпіна: на тлі торгової війни з США лідер КНР вирушить до В'єтнаму, Малайзії та Камбоджі

Лідер Китаю відвідає три країни Південно-Східної Азії для зміцнення економічних зв'язків. Візит відбувається на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм.

Новини Світу • 11 квітня, 06:46 • 3558 перегляди

Європейський Союз зосередиться на глобальній торгівлі за межами США

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.

Економіка • 7 квітня, 15:22 • 13516 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.

Новини Світу • 2 квітня, 20:46 • 10761 перегляди

Піднявся стовп вогню: у Малайзії спалахнув газопровід, понад 100 постраждалих

У Малайзії стався потужний вибух на газопроводі в Путра-Хайтс, поблизу Куала-Лумпур. Понад 100 людей постраждали, більше 60 госпіталізовано, пошкоджено будинки.

Новини Світу • 1 квітня, 09:40 • 8872 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743286 перегляди

Понад 1000 людей загинули внаслідок землетрусу в М'янмі

Землетрус магнітудою 7,7 забрав життя понад 1000 людей у М'янмі, ще більше отримали поранення. Також, землетрус зачепив Таїланд, де є загиблі та зниклі безвісти.

Новини Світу • 29 березня, 07:08 • 12012 перегляди

Мінагрополітики: під агровиробництво цього року пустять близько 24 млн га, пшениці побільшає

Міністр агрополітики Віталій Коваль заявив про відсутність загроз для посівної кампанії та збільшення посівів пшениці. Україна експортує агропродукцію в ЄС, Африку та Азію.

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Малайзія відновила пошуки літака MH370, що зник 11 років тому

Малайзія відновлює пошуки літака MH370, що зник у 2014 році з 239 людьми на борту. Приватна компанія Ocean Infinity проведе пошуки на площі 15 тис. км² за принципом "немає результату - немає оплати".

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Китай встановив новий рекорд імпорту російської нафти у 2024 році

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Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.

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У п’ятницю Китай висловив претензії до Філіппін, звинувативши їх у провокаціях у спірних водах Південно-Китайського моря.

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Стихійне лихо на кордоні: скільки жертв забрали повені у Таїланді та Малайзії

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КНР публікує оновлену карту міста Саньша з новими позначеннями районів Парасель і Спратлі. Ці території є предметом територіальних суперечок між Китаєм та п'ятьма сусідніми країнами.

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У КНДІСЕ розповіли про комплектування ракет Х-69, які росіяни запускають по Україні

Експерти КНДІСЕ виявили, що російська ракета Х-69 створена з компонентів різних типів озброєння. У складі ракети знайдено іноземні деталі з США, Німеччини, Тайваню, Китаю та Малайзії.

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Індія блокує вступ Туреччини до БРІКС через її тісні стосунки з Пакистаном. Ердоган прагне приєднатися до альянсу для зміцнення "стратегічної автономії" та демонстрації свого впливу на міжнародній арені.

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Обсяг російської нафти, що перевозиться тіньовим флотом, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день. 70% російської морської нафти транспортується погано обслуговуваними і недостатньо застрахованими танкерами.

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За даними Bloomberg, експорт заборонених товарів з Індії до росії значно зріс, досягнувши 95 млн доларів у липні. Майже п'ята частина чутливих технологій для російського ВПК надходить через Індію.

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Філіппіни звинуватили Китай у небезпечних маневрах їхніх ВПС над спірним районом Південнокитайського моря – Reuters

Філіппіни і Китай обмінялися звинуваченнями після зіткнення їхніх літаків над спірною територією Південно-Китайського моря.

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Гурт The 1975 звинувачують у порушенні контракту після виступу на фестивалі в Куала-Лумпурі. Вокаліст критикував анти-ЛГБТ-закони Малайзії, що призвело до скасування заходу та судового позову на 2,4 млн доларів.

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Глава МЗС заявив, що росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у 2014 році, і весь командний склад має бути притягнутий до відповідальності.

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Понад 1000 паломників загинули на тлі сильної спеки під час хаджу

Кількість загиблих під час хаджу в Саудівській Аравії цього року перевищила 1000 осіб, причому більше ніж половина з них - незареєстровані віруючі, які здійснили паломництво в умовах екстремальної спеки.

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Філіппінський корабель і китайське судно зіткнулися поблизу спірних островів Спратлі в Південно-Китайському морі, причому Китай звинуватив філіппінське судно в незаконному входженні в цей район і вжив проти нього заходів контролю.

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