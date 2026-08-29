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Вже майже 2,5 тисячі людей вважаються зниклими безвісти після масштабних повеней у Непалі та Китаї, 579 загинули

Київ • УНН

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Після льодовикового обвалу на кордоні Непалу й Китаю загинули щонайменше 579 людей, майже 2,5 тисячі зникли. У пошукових роботах задіяні 15 тисяч рятувальників.

Вже майже 2,5 тисячі людей вважаються зниклими безвісти після масштабних повеней у Непалі та Китаї, 579 загинули

Майже 2,5 тисячі людей вважаються зниклими безвісти після руйнівних раптових повеней у гірському регіоні на кордоні Непалу та Китаю, де тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи. Щонайменше 579 людей загинули, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Національного управління Непалу зі зменшення ризику стихійних лих, 1924 людини залишаються зниклими безвісти. Серед них – сотні громадян Індії, Малайзії, Австралії та США. Кількість зниклих майже вдвічі перевищила попередні оцінки.

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Китайська влада окремо повідомила про сімох загиблих і 554 зниклих безвісти. Пошукові групи продовжують обстежувати постраждалі райони поблизу кордону з Непалом.

До рятувальної операції залучили близько 15 тисяч людей

Катастрофу спричинив льодовиковий обвал у середу, після якого потоки води, льоду, каміння та бруду рушили долиною. Стихія знищувала поселення, руйнувала мости та змивала транспортні засоби, дерева й валуни.

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Непал мобілізував близько 15 тисяч людей для проведення рятувальних операцій. Пошуки тривають, зокрема, у населених пунктах, вкритих товстим шаром мулу, та на гідроенергетичних об'єктах, де частина працівників опинилася заблокованою в тунелях.

Рятувальна операція

Роботу рятувальників ускладнюють важкодоступна гірська місцевість та загроза нових повеней. Через накопичення мулу й уламків на річках утворилися нестабільні озера, які можуть прорватися, тому жителів районів уздовж річок Бхоте-Коші та Трішулі закликали залишатися у безпечних місцях.

За оцінкою влади Непалу, для відновлення після катастрофи знадобиться щонайменше кілька мільярдів доларів. Стихія пошкодила десятки мостів, близько 80 км дороги до кордону з Китаєм, а також гідроенергетичні об'єкти загальною потужністю близько 700 МВт.

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Степан Гафтко

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