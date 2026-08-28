Жертв повені на кордоні Непалу й Китаю уже понад 500

Кількість жертв катастрофічної повені на кордоні між Непалом та Китаєм зросла до понад 500, понад 1500 зникли безвісти, пише УНН з посиланням на AP.

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Рятувальники у п'ятницю витягали тих, хто вижив, вкритих темно-коричневим брудом, а гелікоптери піднімали людей у безпечні місця.

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих Непалу заявило, що кількість загиблих зросла до 538, а врятовано понад 3700 осіб. Пізніше непальська поліція повідомила, що кількість загиблих зросла до 547.

Тим часом було мало інформації про тих, хто вижив, з китайської сторони, де кількість загиблих у п'ятницю зросла до п'яти, на тлі того, як державні ЗМІ показали евакуацію сіл та зусилля лідерів щодо керування реагуванням на надзвичайні ситуації, пише видання.

Державні ЗМІ Китаю раніше повідомляли, що 558 людей зникли безвісти. Непальська служба з ліквідації наслідків стихійних лих повідомила в п'ятницю, що 977 людей досі вважаються зниклими безвісти. Сотні з них були іноземцями, які приїхали в цей район на роботу, для походів або паломництва до священної вершини.

Непальська поліція оголосила нове попередження у п'ятницю після отримання інформації про прорив дамби на тибетській стороні. Співробітникам служби безпеки та рятувальникам було наказано залишатися в стані підвищеної готовності та негайно переміститися в безпечне місце, якщо необхідно.

Незрозуміло, чи пов'язаний прорив дамби з побоюваннями щодо повені через бар'єрне озеро, яке утворилося після перших раптових повеней високо в китайській частині Гімалаїв. Китайська телекомпанія CCTV повідомила, що озеро знаходиться на висоті 2950 метрів.

Речник поліції Непалу Абі Нараян Кафле повідомив Associated Press, що рятувальна операція триває, але з підвищеною готовністю. "Вона не припинилася", – сказав він.

Рятувальники непальської армії працювали, щоб допомогти людям, які опинилися в пастці в тунелі гідроелектростанції в Расуві, що є частиною гідроенергетичного проєкту Upper Trishuli-1.

Речник армії, бригадний генерал Раджа Рам Баснет, повідомив AP, що основна увага приділяється тим, хто вижив.

"Складно знайти точки входу та виходу з тунелю, оскільки все вкрито брудом, – сказав Баснет. - Нашим головним пріоритетом є порятунок людей, які опинилися в заблокованому становищі".

Непальська служба з ліквідації наслідків стихійних лих повідомила, що 3253 особи були евакуйовані гелікоптером із зони лиха. Тих, хто вижив, включаючи поранених, доставили до Катманду та інших місць.

Непальське управління туризму повідомило, що серед зниклих безвісти понад 500 іноземців.

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