У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС
Київ • УНН
Після стихійного лиха в Непалі немає зв’язку з 56 українцями. Українців серед загиблих і поранених наразі не виявили.
У Непалі продовжують пошуково-рятувальні роботи після стихійного лиха. Наразі відсутній зв’язок із 56 громадянами України, однак серед загиблих або поранених, українців наразі немає. Про це спеціально для УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
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За попередніми даними, оперативна група посольства України в Індії перебуває в районі стихійного лиха, а українські консули підтримують прямий зв’язок із місцевою владою, яка координує рятувальні роботи.
Тривають пошукові операції. Оперативна група посольства України в Індії перебуває на місці у районі стихійного лиха. Українські консули тримають прямий контакт з місцевою владою, яка координує рятувальні операції, з метою пошуку та евакуації українців, з якими втрачено звʼязок. Їхня кількість за сьогоднішній день практично не змінилася, додалася ще одна громадянка в складі іноземної туристичної групи. Тож загальний список українців, з якими немає звʼязку, станом на зараз налічує 56 людей
Також відомо, що серед жертв стихійного лиха, українців наразі немає. Непальська армія та поліція продовжують пошуково-рятувальні роботи.
Водночас за наявною перевіреною інформацією, у списках поранених або загиблих внаслідок стихійного лиха українців станом на зараз немає. Непальська армія та поліція продовжують проводити пошуково-рятувальні роботи, залучено півтора десятка гелікоптерів. МЗС, українські дипломати та консули тримають ситуацію на особливому контролі. Україна також координує зусилля з пошуку та евакуації громадян з іншими іноземними країнами. Інформуватимемо, коли будемо мати оновлену інформацію
Нагадаємо
У середу, 26 серпня, катастрофічна повінь у Непалі та Тибеті призвела до загибелі сотень людей, а десятки людей, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.