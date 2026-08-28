$44.540.0351.860.15
ukenru
08:33 • 1210 перегляди
У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС
07:43 • 11603 перегляди
Атака рф на Київщину забрала життя людини, двоє пораненихPhotoVideo
07:30 • 19858 перегляди
Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця
06:20 • 22021 перегляди
Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі
Ексклюзив
06:20 • 37417 перегляди
росія посилює атаки на енергетику перед зимою: чим може відповісти Україна і куди бити найболючіше
Ексклюзив
06:15 • 38219 перегляди
МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдовиPhoto
04:57 • 29421 перегляди
Дрони атакують ярославль і москву в росії оголосили червоний рівень небезпеки Video
04:40 • 28637 перегляди
росіяни повторно вдарили по "Новій пошті" на Київщині під час ліквідації наслідків першого ударуPhoto
04:23 • 23326 перегляди
В окупованих регіонах України стався масштабний блекаут після удару по електростанції в Щасті
28 серпня, 01:16 • 36992 перегляди
Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для нових SAMP/T NG
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.5м/с
48%
757мм
Популярнi новини
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 71534 перегляди
Супутникові знімки допомогли вченим встановити можливу причину катастрофічної повені в Непалі та ТибетіPhoto27 серпня, 23:55 • 34993 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 69455 перегляди
"Від душі вітаю": мер сочі привітав батьків загиблого в Україні військовогоVideo28 серпня, 00:38 • 25702 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto06:30 • 26733 перегляди
Публікації
росія посилює атаки на енергетику перед зимою: чим може відповісти Україна і куди бити найболючіше
Ексклюзив
06:20 • 37369 перегляди
МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдовиPhoto
Ексклюзив
06:15 • 38180 перегляди
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
Ексклюзив
27 серпня, 15:58 • 86237 перегляди
Історія та особливості чеської кухні27 серпня, 14:09 • 82847 перегляди
Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видалятиPhoto27 серпня, 13:27 • 92449 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Кім Чен Ин
Йонас Гахр Сторе
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Іран
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto06:30 • 27406 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 70084 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 72129 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 112970 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 96151 перегляди
Актуальне
Facebook
Фільм
Серіали
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат

У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Після стихійного лиха в Непалі немає зв’язку з 56 українцями. Українців серед загиблих і поранених наразі не виявили.

У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС

У Непалі продовжують пошуково-рятувальні роботи після стихійного лиха. Наразі відсутній зв’язок із 56 громадянами України, однак серед загиблих або поранених, українців наразі немає. Про це спеціально для УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Деталі

За попередніми даними, оперативна група посольства України в Індії перебуває в районі стихійного лиха, а українські консули підтримують прямий зв’язок із місцевою владою, яка координує рятувальні роботи.

Тривають пошукові операції. Оперативна група посольства України в Індії перебуває на місці у районі стихійного лиха. Українські консули тримають прямий контакт з місцевою владою, яка координує рятувальні операції, з метою пошуку та евакуації українців, з якими втрачено звʼязок. Їхня кількість за сьогоднішній день практично не змінилася, додалася ще одна громадянка в складі іноземної туристичної групи. Тож загальний список українців, з якими  немає звʼязку, станом на зараз налічує 56 людей

 - йдеться у повідомленні пресслужби.

Також відомо, що серед жертв стихійного лиха, українців наразі немає. Непальська армія та поліція продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Водночас за наявною перевіреною інформацією, у списках поранених або загиблих внаслідок стихійного лиха українців станом на зараз немає. Непальська армія та поліція продовжують проводити пошуково-рятувальні роботи, залучено півтора десятка гелікоптерів. МЗС, українські дипломати та консули тримають ситуацію на особливому контролі. Україна також координує зусилля з пошуку та евакуації громадян з іншими іноземними країнами. Інформуватимемо, коли будемо мати оновлену інформацію

- наголошують у пресслужбі МЗС.

Нагадаємо

У середу, 26 серпня, катастрофічна повінь у Непалі та Тибеті призвела до загибелі сотень людей, а десятки людей, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

Алла Кіосак

СвітНаші за кордоном
Евакуація
Війна в Україні
Тибет
Непал
Індія
Україна