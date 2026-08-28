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В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД

Киев • УНН

 • 6766 просмотра

После стихийного бедствия в Непале отсутствует связь с 56 украинцами. Украинцев среди погибших и раненых пока не обнаружили.

В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД

В Непале продолжаются поисково-спасательные работы после стихийного бедствия. В настоящее время отсутствует связь с 56 гражданами Украины, однако среди погибших или раненых украинцев пока нет. Об этом специально для УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Подробности

По предварительным данным, оперативная группа посольства Украины в Индии находится в районе стихийного бедствия, а украинские консулы поддерживают прямую связь с местными властями, которые координируют спасательные работы.

Продолжаются поисковые операции. Оперативная группа посольства Украины в Индии находится на месте, в районе стихийного бедствия. Украинские консулы поддерживают прямой контакт с местными властями, которые координируют спасательные операции, с целью поиска и эвакуации украинцев, с которыми потеряна связь. Их количество за сегодняшний день практически не изменилось, добавилась еще одна гражданка в составе иностранной туристической группы. Таким образом, общий список украинцев, с которыми  нет связи, на данный момент насчитывает 56 человек

 - говорится в сообщении пресс-службы.

Также известно, что среди жертв стихийного бедствия украинцев пока нет. Непальская армия и полиция продолжают поисково-спасательные работы.

В то же время, согласно имеющейся проверенной информации, в списках раненых или погибших в результате стихийного бедствия украинцев на данный момент нет. Непальская армия и полиция продолжают проводить поисково-спасательные работы, привлечено полтора десятка вертолетов. МИД, украинские дипломаты и консулы держат ситуацию на особом контроле. Украина также координирует усилия по поиску и эвакуации граждан с другими иностранными государствами. Мы проинформируем, когда у нас будет обновленная информация

- подчеркивают в пресс-службе МИД.

Напомним

В среду, 26 августа, катастрофическое наводнение в Непале и Тибете привело к гибели сотен людей, а десятки людей по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Алла Киосак

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