В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД
Киев • УНН
После стихийного бедствия в Непале отсутствует связь с 56 украинцами. Украинцев среди погибших и раненых пока не обнаружили.
В Непале продолжаются поисково-спасательные работы после стихийного бедствия. В настоящее время отсутствует связь с 56 гражданами Украины, однако среди погибших или раненых украинцев пока нет. Об этом специально для УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Подробности
По предварительным данным, оперативная группа посольства Украины в Индии находится в районе стихийного бедствия, а украинские консулы поддерживают прямую связь с местными властями, которые координируют спасательные работы.
Продолжаются поисковые операции. Оперативная группа посольства Украины в Индии находится на месте, в районе стихийного бедствия. Украинские консулы поддерживают прямой контакт с местными властями, которые координируют спасательные операции, с целью поиска и эвакуации украинцев, с которыми потеряна связь. Их количество за сегодняшний день практически не изменилось, добавилась еще одна гражданка в составе иностранной туристической группы. Таким образом, общий список украинцев, с которыми нет связи, на данный момент насчитывает 56 человек
Также известно, что среди жертв стихийного бедствия украинцев пока нет. Непальская армия и полиция продолжают поисково-спасательные работы.
В то же время, согласно имеющейся проверенной информации, в списках раненых или погибших в результате стихийного бедствия украинцев на данный момент нет. Непальская армия и полиция продолжают проводить поисково-спасательные работы, привлечено полтора десятка вертолетов. МИД, украинские дипломаты и консулы держат ситуацию на особом контроле. Украина также координирует усилия по поиску и эвакуации граждан с другими иностранными государствами. Мы проинформируем, когда у нас будет обновленная информация
Напомним
В среду, 26 августа, катастрофическое наводнение в Непале и Тибете привело к гибели сотен людей, а десятки людей по-прежнему считаются пропавшими без вести.