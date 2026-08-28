Супутникові знімки допомогли вченим встановити можливу причину катастрофічної повені в Непалі та Тибеті

У середу, 26 серпня, катастрофічна повінь у Непалі та Тибеті спричинила загибель сотень людей, а десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Про результати аналізу супутникових знімків розповіли геоморфологи, передає Associated Press, пише УНН.

Деталі

Науковці Крістен Кук та Ден Шугар переглянули супутникові зображення району поблизу кордону Непалу з Тибетом, щоб встановити причину повені та оцінити масштаби руйнувань.

Перші знімки, отримані в середу, були частково закриті хмарами та пилом від уламків. На них дослідники побачили, що частина льодовика відкололася від вершини Лангтанг Лірунг.

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Чіткіші зображення, отримані у четвер, дозволили детальніше розглянути схил гори. За словами вчених, вони виявили ознаки масштабного обвалу корінної породи під льодовиком.

На ньому видно всю територію без жодних прихованих деталей, і ми могли бачити, що так, здавалося, що обвалився не лише цей льодовик, а й набагато більший шматок корінної породи самого схилу гори - сказав доцент Університету Калгарі Ден Шугар.

За його словами, обвал великого масиву корінної породи забрав із собою частину льодовика, а також спричинив падіння значної кількості валунів та льоду в долину. Дослідники продовжують аналізувати супутникові дані, щоб визначити повний масштаб обвалу та його роль у формуванні повені.

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