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Спутниковые снимки помогли учёным установить возможную причину катастрофического наводнения в Непале и Тибете

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Учёные обнаружили масштабный обвал породы под ледником Лангтанг-Лирунг. Он мог вызвать падение льда и валунов в долину.

Спутниковые снимки помогли учёным установить возможную причину катастрофического наводнения в Непале и Тибете

В среду, 26 августа, катастрофическое наводнение в Непале и Тибете привело к гибели сотен людей, а десятки людей по-прежнему считаются пропавшими без вести. О результатах анализа спутниковых снимков рассказали геоморфологи, передает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Ученые Кристен Кук и Ден Шугар изучили спутниковые изображения района вблизи границы Непала с Тибетом, чтобы установить причину наводнения и оценить масштабы разрушений.

Первые снимки, полученные в среду, были частично закрыты облаками и пылью от обломков. На них исследователи увидели, что часть ледника откололась от вершины Лангтанг Лирунг.

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Более четкие изображения, полученные в четверг, позволили детальнее рассмотреть склон горы. По словам ученых, они обнаружили признаки масштабного обвала коренной породы под ледником.

На нем видна вся территория без каких-либо скрытых деталей, и мы могли видеть, что, да, похоже, обрушился не только этот ледник, но и гораздо больший фрагмент коренной породы самого горного склона

- сказал доцент Университета Калгари Ден Шугар.

По его словам, обвал крупного массива коренной породы унес с собой часть ледника, а также вызвал падение значительного количества валунов и льда в долину. Исследователи продолжают анализировать спутниковые данные, чтобы определить полный масштаб обвала и его роль в формировании наводнения.

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Степан Гафтко

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