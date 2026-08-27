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Число жертв катастрофических наводнений в Непале возросло до 389

Киев • УНН

 • 320 просмотра

В результате наводнений в Непале погибли 389 человек, еще 466 получили ранения. Поиски продолжаются, 28 полицейских числятся пропавшими без вести.

Число жертв катастрофических наводнений в Непале возросло до 389

Число погибших в результате катастрофических наводнений в Непале возросло до 389 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные непальской полиции, передает УНН.

Детали

Еще 466 человек получили ранения. Полиция сообщила, что 28 офицеров до сих пор считаются пропавшими без вести, а 4348 человек уже задействованы в оказании помощи.

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Напомним

В центральном Непале продолжаются поисково-спасательные работы после внезапного наводнения на реках Бхоте-Коси и Тришули. Полиция призвала избегать опасных зон и дезинформации.

Антонина Туманова

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