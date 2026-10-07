Что празднуют 7 октября в Украине и мире

7 октября в мире отмечают Международный день «В школу пешком или на велосипеде» и Международный день осведомлённости о тригеминальной невралгии. Какие ещё праздники и тематические дни отмечают 7 октября — читайте в материале УНН.

Всемирный день хлопка (World Cotton Day)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей в 2021 году по инициативе стран «Хлопковой четвёрки» и при поддержке ФАО и Всемирной торговой организации.

Событие подчёркивает важность хлопка как критически важной сельскохозяйственной культуры и глобального товара, обеспечивающего доход для более чем 100 миллионов семей в более чем 75 странах мира, стимулирующего развитие текстильной промышленности и способствующего преодолению бедности в развивающихся странах.

Всемирный день действий за достойный труд (World Day for Decent Work)

Учреждённый в 2008 году Международной конфедерацией профсоюзов. Событие объединяет трудовые организации по всему миру ради защиты фундаментальных прав работников, обеспечения справедливой оплаты труда, безопасных условий производства, социальной защиты, ликвидации дискриминации и принудительного труда, а также создания качественных рабочих мест.

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Международный день «В школу пешком или на велосипеде» (International Walk and Bike to School Day)

Глобальная инициатива, учреждённая в 1997 году, которая объединяет миллионы школьников, родителей и педагогов более чем в 40 странах мира.

Событие призвано популяризировать активный и здоровый образ жизни среди детей, снизить уровень автомобильных пробок и вредных выбросов вокруг учебных заведений, а также привлечь внимание к созданию безопасной пешеходной и велосипедной инфраструктуры, обустройству безопасных школьных маршрутов и снижению рисков детского травматизма на дорогах.

Международный день осведомлённости о тригеминальной невралгии (Trigeminal Neuralgia Awareness Day)

Всемирная медицинская дата, посвящённая редкому и крайне тяжёлому хроническому неврологическому заболеванию — невралгии тройничного нерва, которую из-за интенсивности болевых приступов нередко называют «болезнью самоубийц».

Целью дня является распространение информации о симптомах и методах диагностики данной патологии, поддержка пациентов и их семей, стимулирование научных исследований в сфере нейрохирургии и фармакологии для поиска эффективного лечения, а также повышение осведомлённости врачей для своевременной постановки диагноза.

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Праздник Девы Марии Розария

Католический литургический праздник, установленный папой Пием V в 1571 году в честь победы Священной лиги над флотом Османской империи в морской битве при Лепанто 7 октября 1571 года, отвратившей угрозу османского вторжения в Европу.

Праздник посвящён молитвенному чину Розария как символу духовной защиты и единства верующих.

День памяти святых мучеников Сергия и Вакха

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых мучеников Сергия и Вакха — знатных римских военачальников III века, живших во время правления императора Максимиана.

Будучи тайными христианами и занимая высокие должности при императорском дворе, они отказались участвовать в языческих жертвоприношениях, из-за чего были лишены военных знаков отличия, подвергнуты позорным пыткам в Сирии и приняли мученическую смерть за веру.

По старому календарю верующие чтят память святой первомученицы и равноапостольной Фёклы Иконийской — ученицы апостола Павла I века. Увлёкшись его проповедью, она дала обет девства и отказалась выйти замуж за богатого язычника, пройдя через тяжёлые испытания и пытки за веру.

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