Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему

Продукты, богатые магнием, витаминами группы B и триптофаном, способствуют выработке гормонов, отвечающих за хорошее настроение и помогающих уменьшить напряжение. В то же время избыток кофе, алкоголя и сахара может ухудшить сон и повысить уровень тревоги. Об этом журналисту УНН рассказала специалист по здоровому питанию и нутрициолог Анастасия Ищенко.

Как питание влияет на уровень тревожности и состояние нервной системы

Сбалансированное питание напрямую влияет на работу всего организма, включая мозг и нервную систему. Недостаток определенных витаминов и минералов может повышать чувствительность к стрессу, тогда как их достаточное количество способствует выработке нейромедиаторов, отвечающих за гармоничное психологическое состояние.

Уменьшить возбудимость нервных клеток помогают магний и витамины группы B, поэтому, если в вашем рационе достаточно продуктов, содержащих их в своем составе, вы делаете большой вклад в свой организм – говорит Ищенко.

Специалист подчеркивает, что среди таких продуктов – орехи, семена, бобовые, бананы, зеленые овощи и зелень, рыба (в этих продуктах содержится магний). А также мясо, яйца, молочные продукты (эти продукты являются источником витамина В).

Страх и тревога: психолог объяснил разницу

Продукты, которые помогают снизить тревожность и улучшить самочувствие

Наиболее полезными для нервной системы человека считают темный шоколад, бананы, авокадо, орехи и овсянку. Именно из-за того, что эти продукты имеют высокое содержание магния и витамина группы B, они способны уменьшать напряжение. Также важную роль играют продукты, стимулирующие выработку серотонина и дофамина.

Продукты, богатые триптофаном, помогают организму синтезировать серотонин. Этот гормон непосредственно влияет на наше настроение, самочувствие и энергию - объясняет специалист.

Среди таких продуктов она называет красную рыбу, яйца, молочные продукты, тыквенные семечки и зеленые листовые овощи, например шпинат.

Детская тревога в начале учебного года: как распознать и помочь

Полезная еда при стрессе

Когда организм длительное время находится в состоянии стресса, он нуждается в большем количестве антиоксидантов и полезных жирных кислот. Именно поэтому в такие периоды нужно добавлять в рацион рыбу, ягоды, свежие овощи и цельнозерновые продукты. Они не только питают мозг, но и помогают регулировать уровень гормона стресса – кортизола. При этом стресс для организма может быть не только психологическим. При болезни, простудах и т.д. организм человека также испытывает стресс.

"Жирные кислоты, в частности Омега-3, могут положительно влиять на нервные клетки при стрессе и даже уменьшать проявления тревожных состояний. Все потому, что они утолщают клеточные мембраны, делая их более пластичными, что влияет на адаптацию организма... Если вы не едите рыбу, замените ее льняным маслом или чиа. Орехи тоже подойдут", - говорит нутрициолог.

Какие продукты стоит ограничить для предотвращения обострения тревоги

Специалист советует ограничить употребление кофе, энергетических напитков и алкоголя. Также может вредить избыток сладкого. Эти продукты в целом призваны стимулировать нервную систему и вызывают резкие колебания уровня сахара в крови, что способствует возникновению раздражительности и бессонницы.

"Избыток кофеина может вызвать учащенное сердцебиение и ощущение тревоги, даже если до этого вы были абсолютно спокойны. Также очень вредно употреблять такие продукты натощак. Резкий скачок сахара может вызвать резкое временное повышение настроения, которое совсем скоро сменится подавленностью, а позже – и ощущением усталости. Не пропускайте приемы пищи, чтобы не провоцировать такие ситуации", - предостерегает она.

Поэтому, чтобы сохранять стабильное настроение, важно придерживаться регулярного питания, избегать пропусков приемов пищи, пить достаточно воды и включать в рацион разнообразные продукты с белками, жирами и углеводами. Такой подход позволяет поддерживать стабильный уровень энергии и лучше контролировать эмоции.

Что заставляет есть больше сахара? Ученые обнаружили неожиданную причину