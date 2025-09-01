Детская тревога в начале учебного года: как распознать и помочь
Киев • УНН
Центр общественного здоровья Минздрава Украины и психолог Светлана Ройз дали советы родителям по адаптации детей к школе. Важно поддерживать ребенка, хвалить за усилия и интересоваться его эмоциями, а при стойких проявлениях стресса обратиться к врачу.
В начале каждого нового учебного года дети часто испытывают тревогу, которая может маскироваться под раздражительность. Это может происходить из-за нового расписания, незнакомых учителей или одноклассников, сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Детали
Специалисты советуют в таких случаях поддерживать ребенка теплыми словами и напоминать, что вы рядом. Семейный и детский психолог Светлана Ройз отметила: детям важно слышать от родителей искренние слова понимания - без фальши, с верой в их силу. Именно это дает ощущение настоящей поддержки.
Она посоветовала родителям не обсуждать при ребенке свои страхи или негативный опыт, связанный со школой, поскольку дети очень чувствительны к настроению взрослых. Ведь спокойствие и уверенность родителей передаются детям и помогают им быстрее адаптироваться, говорит специалист.
Кроме того, нужно хвалить ребенка за приложенные усилия, а не только за результат. Если он выполнил домашнее задание, даже допустив ошибки, стоит отметить старания ребенка. Это поможет ему верить в свои силы и не бояться трудностей. Стоит делать это не только в начале учебного года, но и постоянно.
Также Ройз рекомендует спрашивать у ребенка, как прошел день в школе. При этом стоит интересоваться не только уроками и полученными оценками, но и тем, с кем общался ребенок, что его порадовало или огорчило. Так ребенок будет знать, что родители готовы его выслушать.
Когда следует обращаться к психологу и как проявляется стресс
Стресс у ребенка может проявляться в следующих признаках:
- тревожность - например, появились новые опасения, такие как страх темноты или оставаться в одиночестве;
- гипербдительность - ребенок может проверять, все ли в порядке, постоянно спрашивать: "Ты не сердишься на меня?", быть гиперчувствительным к
звукам и любым раздражителям и т.д.;
- возбуждение - ребенку трудно усидеть на месте, он
быстро переключается с одного на другое, суетится и т.д.;
- изменения пищевого поведения - появилось переедание,
постоянное желание перекусить или наоборот потеря аппетита;
- снижение настроения - ребенок выглядит грустным, часто
жалуется на усталость, быстро расстраивается;
- агрессивность - участились конфликты со сверстниками
или братьями/сестрами, грубость в ответ на замечания, крик или оскорбительные слова.
Если родители замечают, что эти проявления не проходят, а только становятся сильнее, стоит обратиться к семейному врачу.
