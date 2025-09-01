Детская тревога в начале учебного года: как распознать и помочь

В начале каждого нового учебного года дети часто испытывают тревогу, которая может маскироваться под раздражительность. Это может происходить из-за нового расписания, незнакомых учителей или одноклассников, сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Детали

Специалисты советуют в таких случаях поддерживать ребенка теплыми словами и напоминать, что вы рядом. Семейный и детский психолог Светлана Ройз отметила: детям важно слышать от родителей искренние слова понимания - без фальши, с верой в их силу. Именно это дает ощущение настоящей поддержки.

Она посоветовала родителям не обсуждать при ребенке свои страхи или негативный опыт, связанный со школой, поскольку дети очень чувствительны к настроению взрослых. Ведь спокойствие и уверенность родителей передаются детям и помогают им быстрее адаптироваться, говорит специалист.

Кроме того, нужно хвалить ребенка за приложенные усилия, а не только за результат. Если он выполнил домашнее задание, даже допустив ошибки, стоит отметить старания ребенка. Это поможет ему верить в свои силы и не бояться трудностей. Стоит делать это не только в начале учебного года, но и постоянно.

Также Ройз рекомендует спрашивать у ребенка, как прошел день в школе. При этом стоит интересоваться не только уроками и полученными оценками, но и тем, с кем общался ребенок, что его порадовало или огорчило. Так ребенок будет знать, что родители готовы его выслушать.

Когда следует обращаться к психологу и как проявляется стресс

Стресс у ребенка может проявляться в следующих признаках:

тревожность - например, появились новые опасения, такие как страх темноты или оставаться в одиночестве;

гипербдительность - ребенок может проверять, все ли в порядке, постоянно спрашивать: "Ты не сердишься на меня?", быть гиперчувствительным к звукам и любым раздражителям и т.д.;

возбуждение - ребенку трудно усидеть на месте, он быстро переключается с одного на другое, суетится и т.д.;

изменения пищевого поведения - появилось переедание, постоянное желание перекусить или наоборот потеря аппетита;

снижение настроения - ребенок выглядит грустным, часто жалуется на усталость, быстро расстраивается;

агрессивность - участились конфликты со сверстниками или братьями/сестрами, грубость в ответ на замечания, крик или оскорбительные слова.

Если родители замечают, что эти проявления не проходят, а только становятся сильнее, стоит обратиться к семейному врачу.

