Рост рубля создает новую угрозу для российской экономики - СМИ

В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару, что грозит подорвать военную экономику страны. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

С начала года рубль укрепился на 45% и торгуется на уровне около 78 рублей за доллар, что почти равно уровню, который наблюдался перед полномасштабным вторжением России в Украину почти четыре года назад. За последние 12 месяцев рост курса был сильнейшим по крайней мере с 1994 года, как показывают данные.

Ключевым фактором стало резкое падение спроса на иностранную валюту в России на фоне международных санкций, а чрезвычайно жесткая монетарная политика повысила привлекательность рублевых активов для резидентов. Ключевая ставка центрального банка оставалась на рекордно высоком уровне с октября прошлого года до июня, после чего политики снизили ее на 5 процентных пунктов до 16%.

Правительство прогнозировало средний обменный курс 91,2 рубля за доллар на этот год. Устойчивость сохраняется несмотря на снижение цен на нефть и новые санкции со стороны США и Европы, что усиливает давление на государственные финансы, уменьшая доходы экспортеров при конвертации в рубли - добавляет издание.

Поддержку валюте также оказали продажи иностранной валюты Банком России, что отражает операции Министерства финансов, которое распоряжается юанями и золотом из Национального фонда благосостояния, чтобы компенсировать потерянные доходы от энергоносителей.

По данным Министерства финансов, доходы бюджета от нефти и газа упали на 22% за первые 11 месяцев года.

Согласно данным, собранным Bloomberg, рост рубля в этом году ставит его в пятерку самых прибыльных глобальных активов по спотовой доходности после платины, серебра, палладия и золота.

Для центрального банка укрепление рубля является желательным в борьбе с инфляцией, и глава Эльвира Набиуллина дала понять, что дезинфляционный эффект еще не исчерпался. Но экономисты московского Института экономики роста имени Столыпина предупреждают, что укрепление рубля все больше превращается в угрозу.

Напомним

