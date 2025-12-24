Рост рубля создает новую угрозу для российской экономики - СМИ

$42.100.05
Эксклюзив
15:03 • 13350 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 16827 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 13038 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 18734 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 25875 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 17242 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18925 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35204 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50744 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 70036 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины24 декабря, 11:40 • 11716 просмотра
Зеленский идет на значительную уступку, чтобы прекратить войну в Украине - СМИ24 декабря, 12:45 • 4440 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле24 декабря, 13:13 • 10708 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 7442 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 11741 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 13352 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 11809 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 16830 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 18739 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 25881 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 7546 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 22094 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 10615 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 35884 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 32279 просмотра
Рост рубля создает новую угрозу для российской экономики - СМИ

Киев • УНН

 • 22 просмотра

российский рубль укрепился на 45% с начала года, торгуясь около 78 рублей за доллар, что является сильнейшим ростом с 1994 года. Это создает угрозу для военной экономики страны, несмотря на снижение цен на нефть и новые санкции.

Рост рубля создает новую угрозу для российской экономики - СМИ

В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару, что грозит подорвать военную экономику страны. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару, что стало неожиданностью для политиков и грозит подорвать военную экономику страны

- пишет издание.

С начала года рубль укрепился на 45% и торгуется на уровне около 78 рублей за доллар, что почти равно уровню, который наблюдался перед полномасштабным вторжением России в Украину почти четыре года назад. За последние 12 месяцев рост курса был сильнейшим по крайней мере с 1994 года, как показывают данные.

Ключевым фактором стало резкое падение спроса на иностранную валюту в России на фоне международных санкций, а чрезвычайно жесткая монетарная политика повысила привлекательность рублевых активов для резидентов. Ключевая ставка центрального банка оставалась на рекордно высоком уровне с октября прошлого года до июня, после чего политики снизили ее на 5 процентных пунктов до 16%.

Правительство прогнозировало средний обменный курс 91,2 рубля за доллар на этот год. Устойчивость сохраняется несмотря на снижение цен на нефть и новые санкции со стороны США и Европы, что усиливает давление на государственные финансы, уменьшая доходы экспортеров при конвертации в рубли

- добавляет издание.

Поддержку валюте также оказали продажи иностранной валюты Банком России, что отражает операции Министерства финансов, которое распоряжается юанями и золотом из Национального фонда благосостояния, чтобы компенсировать потерянные доходы от энергоносителей.

По данным Министерства финансов, доходы бюджета от нефти и газа упали на 22% за первые 11 месяцев года.

Согласно данным, собранным Bloomberg, рост рубля в этом году ставит его в пятерку самых прибыльных глобальных активов по спотовой доходности после платины, серебра, палладия и золота.

Для центрального банка укрепление рубля является желательным в борьбе с инфляцией, и глава Эльвира Набиуллина дала понять, что дезинфляционный эффект еще не исчерпался. Но экономисты московского Института экономики роста имени Столыпина предупреждают, что укрепление рубля все больше превращается в угрозу.

Напомним

В 2025 году в России резко усилился тренд на национализацию: власти активно изымают частные компании, как правило, с последующей перепродажей лояльным Кремлю инвесторам.

Павел Башинский

