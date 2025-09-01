Дитяча тривога на початку навчального року: як розпізнати та допомогти

На початку кожного нового навчального року діти часто відчувають тривогу, яка може маскуватися під дратівливість. Це може відбуватись через новий розклад, незнайомих учителів або однокласників, повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Деталі

Спеціалісти радять в таких випадках підтримувати дитину теплими словами та нагадувати, що ви поруч. Сімейний і дитячий психолог Світлана Ройз зазначила: дітям важливо чути від батьків щирі слова розуміння - без фальші, з вірою в їхню силу. Саме це дає відчуття справжньої підтримки.

Вона порадила батькам не обговорювати при дитині свої страхи чи негативний досвід, пов’язаний зі школою, оскільки діти дуже чутливі до настрою дорослих. Адже спокій і впевненість батьків передаються дітям і допомагають їм швидше адаптуватися, каже спеціаліст.

Крім того, треба хвалити дитину за докладені зусилля, а не тільки за результат. Якщо вона виконала домашнє завдання, навіть припустившись помилок, варто відзначити старання дитини. Це допоможе їй вірити у свої сили та не боятися труднощів. Варто робити це не лише на початку навчального року, а й повсякчас.

Також Ройз рекомендує запитувати у дитини, як минув день в школі. При цьому варто цікавитися не лише уроками й отриманими оцінками, а й тим, з ким спілкувалася дитина, що її порадувало або засмутило. Так дитина знатиме, що батьки готові її вислухати.

Коли слід звертатися до психолога і як проявляється стрес

Стрес в дитини може проявлятися в наступних ознаках:

тривожність - наприклад, з'явилися нові побоювання, як-от, страх темряви чи залишатися наодинці;

гіперпильність - дитина може перевіряти, чи все гаразд, постійно запитувати: "Ти не сердишся на мене?", бути гіперчутливою до звуків і будь-яких подразників тощо;

збудження - дитині важко всидіти на місці, вона швидко переключається з одного на інше, метушиться тощо;

зміни харчової поведінки - з’явилося переїдання, постійне бажання перекусити або навпаки втрата апетиту;

зниження настрою - дитина виглядає сумною, часто скаржиться на втому, швидко засмучується;

агресивність - почастішали конфлікти з однолітками або братами/сестрами, грубість у відповідь на зауваження, крик або образливі слова.

Якщо батьки помічають, що ці прояви не минають, а лише стають сильнішими, варто звернутися до сімейного лікаря.

