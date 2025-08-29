$41.260.06
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів

Київ • УНН

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2026 року. Зміни торкнуться фінансування шкіл, організації навчання та будівництва укриттів.

Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів

Вже незабаром  в українських школах розпочнеться новий навчальний рік, який проходитиме в умовах війни. Що очікує на учнів, як буде організовано навчальний процес, яким чином функціонуватимуть навчальні заклади середньої освіти та з якими випробуваннями доведеться зіштовхнутися розповідається в матеріалі УНН.

Скільки триватиме новий навчальний рік

Новий навчальний рік в українських освітніх закладах традиційно розпочнеться з 1 вересня. Відповідна постанова була ухвалена Кабінетом міністрів України. Закінчиться він 30 червня 2026 року.

Важливо наголосити, що 30 червня — це гранична дата завершення навчального року. При цьому фактичну дату завершення уроків та навчальних занять і початку канікул визначає педагогічна рада закладу освіти. 

Зменшення кількості шкіл

З 1 вересня 2025 року припиниться фінансування коштом освітньої субвенції зарплат вчителів у школах, кількість учнів у яких менша за 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року менше як 60 осіб. Варто звернути увагу, що таке розпорядження не стосується початкових шкіл, які є окремими юридичними особами. Загалом через брак учнів можуть закрити понад 500 шкіл.

Разом з тим до розрахунку освітньої субвенції кожної громади додано всіх дітей шкільного віку, іншими словами, громада отримуватиме кошти на навчання всіх дітей, але вона не матиме можливості витрачати їх на маленькі школи.

Це означає, що місцеві органи самоврядування можуть вирішувати: або довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або оплачувати працю вчителів малих шкіл з місцевих бюджетів.

В Міносвіти також нагадали, що таке рішення з метою покращення якості освіти для учнів із сіл вже ухвалювали. Так, 1 вересня 2016 року з освітньої субвенції не фінансують школи, у яких навчається менше ніж 25 учнів.

Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26.08.25, 09:24 • 154502 перегляди

Офлайн чи онлайн навчання

Відповідно до статті 9 закону України "Про освіту", заклади освіти мають право організовувати навчальний процес очно, дистанційно, індивідуально або у змішаному формат.

Водночас прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про відновлення очного навчання у 155 школах до кінця року.

В нас на контролі кожен тиждень виконання робіт…до кінця року 155 шкіл мають перейти з онлайн-навчання в очно

- підкреслила Свириденко.

При цьому передбачається запровадження гарячого харчування для учнів 1-11 класів. Крім того, згідно з даною програмою, планується підготовка інфраструктури для забезпечення харчування по всій країні.

Підземні школи

У Харкові до початку навчального року 2025 підготували сім підземних шкіл. При цьому продовжується будівництво нових. Крім того, у місті збережуть шкільні навчання на станціях метрополітену, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Міський голова уточнив, що три з семи підземних шкіл побудовали навесні та влітку 2025 року. Саме у підземних школах учні та їхні батьки святкуватимуть Перший дзвоник.

Ми плануємо проводити святкування 1 вересня саме у підземних школах. Це важливо, адже формує емоційний зв'язок із нашими маленькими містянами

– зазначив мер.

Крім того, за словами Терехова, у Харкові планують відкрити ще три підземні школи до 1 січня 2026 року.

Крім того, будівництво підземних шкіл триває у Запорізькій області. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, будівництво має завершитися до кінця цього року. Він додав, що загалом підземних шкіл планують створити 24.

Розкрадання коштів на укриттях та харчуванні для дітей на Київщині: Кравченко повідомив про ще 42 підозри посадовцям 29.08.25, 10:15 • 2246 переглядiв

Укриття

Надійні та комфортні укриття лишаються проблемою для українських шкіл навіть на четвертий рік війни. Освітній омбудсмен України Надія Лещик в ефірі телемарафону повідомила, що батьки звертаються до неї зі скаргами на відсутність в укриттях у школах туалету, вентиляції та на наявність плісняви. За її словами, зараз ці проблеми вирішуються і для цього виділено належне фінансування.

Цього року держава виділила 6,2 млрд грн на укриття в закладах загальної середньої освіти. Це доволі значна сума, але маємо розуміти, що укриття доволі дороговартісне будівництво. Триває таке будівництво доволі довго. Кількість шкіл, які виведені на очне навчання, щороку збільшується

- розповіла освітня омбудсменка.

Лещик зазначила, що проблемою є дошкільні заклади освіти, де державної субвенції на укриття немає.

Не завжди громади можуть забезпечити його будівництво укриттів. З приводу до нас надходять скарги, але в проєкті програми дій уряду на наступні роки будуть закладені кошти на укриття в закладах дошкільної освіти

- сказала Лещик.

Українські школярі за кордоном

Міносвіти оновило методичні рекомендації, згідно з якими діти, які є громадянами України і перебувають за кордоном, можуть обрати один із таких шляхів:

  • поєднувати навчання в місцевій школі та українській (українознавчий компонент, дистанційна, сімейна або екстернатна форма);
    • поєднувати навчання в місцевій школі та українському освітньому осередку за кордоном (суботні / недільні школи, культурні центри тощо), які пройшли верифікацію в системі АІКОМ або співпрацюють з Міжнародною українською школою;
      • навчатися тільки в українській школі, якщо це не суперечить законам країни перебування;
        • навчатися лише в школі країни перебування (очна форма).

          Українські школярі на ТОТ

          Учні з тимчасово окупованих територій також можуть продовжити навчання в українській системі за однією з форм, передбачених законодавством:

          • дистанційною;
            • сімейною (домашньою);
              • екстернатною;
                • педагогічним патронажем.

                  Для навчання дітей на тимчасово окупованих територіях МОН розробило Типову освітню програму.

                  В Міносвіти також зазначили, що діти, які змушені були перервати навчання за кордоном або на тимчасово окупованій території, мають право поновитися у школі в Україні на тому рівні, на якому вони навчалися б без перерви (відповідно до віку). Для цього достатньо заяви від батьків чи законних представників.

                  Школи не отримали чверть запланованих підручників за тиждень до старту навчання - нардеп26.08.25, 12:23 • 3077 переглядiв

                  Павло Зінченко

                  СуспільствоПублікаціїОсвіта
                  Міністерство освіти і науки України
                  Юлія Свириденко
                  Запорізька область
                  Ігор Терехов
                  Україна
                  Харків